Rescatan a niños venezolanos víctimas de abuso en Chihuahua

La madre y el padrastro de los niños de 5 y 7 años de edad se opusieron a que los niños fueran rescatados por agentes de la Fiscalía

Dos niños de origen venezolano que presuntamente eran forzados a trabajar vendiendo chicles o pidiendo dinero, fueron rescatados por las autoridades en Ciudad Juárez, Chihuahua.

Los hechos se registraron afuera de un centro comercial en Ciudad Juárez, cuando elementos de la Agencia Estatal de Investigaciones detectaron a los menores de 5 y 7 años de edad, por lo que se entrevistaron con ellos.

Además de la presunta explotación laboral de los menores, la Fiscalía confirmó que presentaban huellas de haber sido víctimas de delitos sexuales.

Cuando los agentes intentaron seguir el protocolo para el rescate de los menores, la madre y el padrastro de estos lo impidieron generando una trifulca al exterior del centro comercial.

Finalmente, los menores quedaron a disposición del DIF, mientras que los padres fueron trasladados a la Fiscalía del estado.