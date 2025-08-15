Rescatan a niño de cinco años arrebatado a su madre en Michoacán

Los presuntos delincuentes subieron al niño a la fuerza a una camioneta negra y se dieron a la fuga con rumbo desconocido

Una madre vivió momentos de terror cuando un grupo de presuntos delincuentes le arrebataron de los brazos a su hijo de cinco años y se lo llevaron en una localidad de Michoacán.

Los hechos se registraron la mañana de este lunes en el centro del municipio de Senguio, al norte del estado.

Los presuntos delincuentes subieron al niño a la fuerza a una camioneta negra y se dieron a la fuga con rumbo desconocido. Por la rapidez de las acciones y la violencia, la madre no pudo ayudar a su hijo.

Tras alertar de lo sucedido, la Secretaría de Seguridad de Michoacán montó un operativo de búsqueda por aire y tierra en coordinación con la Policía local de Senguio, Maravatío y Tlapujahua.

La búsqueda de las autoridades se apoyó de drones y helicópteros para llegar a zonas de difícil acceso para localizar al menor.

Horas después fue detectado un vehículo Honda en color rojo en la localidad de La Trampa, al revisar el niño se encontraba en su interior y sin lesiones visibles.

Se realizó la valoración médica del niño para ser entregado a su familia.

No se reportaron personas detenidas por el secuestro del menor que le fue arrebatado a su madre.

Las autoridades investigan si el móvil del secuestro se trató de un intento de extorsión, venganza o un hecho relacionado con la delincuencia organizada que opera en la región.