Rescatan a mujer de la tercera edad atrapada en elevador

Elementos de Protección Civil y bomberos desplegaron un operativo de auxilio en un inmueble ubicado en la ciudad de Puebla.

Un operativo de emergencia se desplegó en la colonia Santiago, en la ciudad de Puebla, luego de que se atendiera un reporte de auxilio por una persona de la tercera edad que quedó atrapada dentro de un elevador.

Elementos de la Coordinación General de Protección Civil del Estado de Puebla brindaron atención inmediata tras recibir la alerta. La afectada, una mujer de 80 años de edad, de quien no se proporcionaron sus datos, fue rescatada del interior del elevador y posteriormente trasladada a un centro hospitalario para recibir la valoración médica correspondiente.

En las labores de auxilio y rescate coordinado participaron efectivos de la Policía Estatal, Bomberos, personal de Protección Civil Municipal y agentes de la Policía de la Ciudad.

De igual forma, las autoridades no dieron a conocer las causas de por qué falló el elevador y dejó a la mujer de la tercera edad atrapada por un lapso de tiempo hasta que llegó el equipo de auxilio y pudo sacarla.