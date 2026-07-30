Rescatan a mono araña en estado crítico en Michoacán

Álvaro "N" enfrentará cargos por maltrato animal, delitos contra la biodiversidad y portación de arma de fuego y cartuchos de uso exclusivo

La Fiscalía General de Michoacán inició un proceso penal en contra de un sujeto identificado como Álvaro "N", quien enfrentará cargos por maltrato animal, delitos contra la biodiversidad y portación de arma de fuego y cartuchos de uso exclusivo.

La acción penal se deriva del rescate de un ejemplar de mono araña que se encontraba en condiciones críticas de salud tras un operativo de cateo.

El hallazgo se registró el pasado 23 de julio en un inmueble localizado en el poblado de El Paracho, perteneciente al municipio de Pajacuarán.

Durante la intervención ministerial, los agentes localizaron al primate dentro de una jaula, en una situación de evidente abandono que ponía en riesgo su vida. El mono araña es una especie bajo protección especial de la legislación ambiental mexicana.

El vicefiscal de Michoacán, Israel Vega, dio a conocer los detalles del reporte clínico del espécimen, el cual reveló un cuadro de salud sumamente delicado debido a las omisiones en su cuidado.

"El estado de salud del ejemplar de mono araña es muy reservado; presenta baja condición corporal, deshidratación severa, lesiones en la piel, ampliaciones alopécicas y caries en la totalidad de sus piezas dentales", detalló el funcionario ministerial.

Además del aseguramiento del animal —el cual quedó bajo resguardo especializado para recibir atención médica veterinaria urgente—, durante la inspección del inmueble las autoridades decomisaron armamento y municiones, por lo que las imputaciones contra Álvaro "N" también abarcan delitos del orden federal en materia de armas de fuego.

La Fiscalía continúa con las investigaciones correspondientes para determinar la responsabilidad legal del imputado.