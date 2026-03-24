Rescatan a migrante oculto junto a tanque de gasolina en frontera

El mexicano sufrió quemaduras al intentar cruzar escondido en un vehículo en San Ysidro; CBP detectó el caso y detuvo al conductor por tráfico ilegal.

Un inmigrante mexicano fue localizado en condiciones de alto riesgo al intentar cruzar hacia Estados Unidos oculto en un compartimiento construido junto al tanque de combustible de un vehículo. El caso fue detectado por agentes de la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP) durante una inspección en el puerto de entrada de San Ysidro, California.

El hallazgo ocurrió el 27 de febrero, cuando un equipo canino alertó sobre una camioneta conducida por un joven de 20 años. Tras una revisión inicial, el vehículo fue enviado a una segunda inspección, donde los agentes detectaron un espacio modificado para ocultar personas.

¿Dónde estaba escondido el migrante?

Durante la inspección detallada, los oficiales encontraron al ciudadano mexicano dentro de un compartimiento improvisado, ubicado a un costado del tanque de combustible. La cercanía con esta zona provocó que el hombre sufriera quemaduras durante el trayecto.

Servicios de emergencia acudieron al lugar para trasladarlo a un hospital, donde recibió atención médica por las lesiones derivadas de su intento de cruce.

Autoridades advierten sobre métodos de riesgo

La CBP señaló que este tipo de casos refleja las condiciones a las que son expuestas las personas en manos de redes de tráfico de migrantes. La utilización de espacios reducidos y zonas peligrosas dentro de vehículos incrementa el riesgo de lesiones graves.

"Este caso pone de relieve las tácticas peligrosas e inhumanas empleadas por los contrabandistas, quienes priorizan las ganancias por encima de las vidas humanas"

La declaración fue emitida por Mariza Marín, directora del puerto de San Ysidro, quien indicó que el migrante fue rescatado de una situación que ponía en peligro su vida.

Detienen al conductor por tráfico de personas

El conductor del vehículo fue arrestado en el lugar y enfrenta cargos por tráfico ilícito de inmigrantes. Las autoridades mantienen operativos en los cruces fronterizos para detectar este tipo de intentos.

Organizaciones han advertido que las restricciones migratorias pueden empujar a los migrantes a recurrir a métodos cada vez más peligrosos, como el uso de compartimentos ocultos en vehículos.