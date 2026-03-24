Rescatan a más de 250 migrantes hacinados en tráiler en Veracruz

Dentro del grupo de personas se identificaron 17 menores no acompañados, quienes fueron canalizados a un albergue bajo custodia del DIF en Xalapa.

Alrededor de 250 migrantes fueron localizadas y rescatadas en el interior de la caja seca de un tráiler en Xalapa, Veracruz, tras un operativo derivado de la detección de una unidad con reporte de robo en un arco de seguridad carretero.

El hallazgo se registró cuando el vehículo fue trasladado a un corralón, donde trabajadores del sitio escucharon gritos provenientes del contenedor. La situación activó una respuesta inmediata de autoridades estatales y federales, que desplegaron un operativo en la zona para atender a las personas localizadas y asegurar la unidad.

Gritos alertaron a trabajadores en el corralón

El descubrimiento de las personas migrantes ocurrió cuando trabajadores del corralón escucharon gritos provenientes del tráiler. Al abrir la caja seca, encontraron a decenas de personas que presentaban signos de agotamiento y deshidratación, presuntamente debido a las condiciones del traslado y la falta de alimentos durante el trayecto.

Tras el hallazgo, el personal del lugar solicitó apoyo de las autoridades, lo que derivó en la activación de un operativo de emergencia. Elementos de distintas corporaciones acudieron al sitio para brindar atención médica y asegurar el área, además de iniciar los procedimientos correspondientes para la identificación del grupo y su resguardo temporal.

Menores no acompañados bajo resguardo del DIF

Dentro del grupo de personas se identificaron 17 menores no acompañados, quienes fueron canalizados a un albergue bajo custodia del Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia (DIF) en Xalapa. Asimismo, se detectaron 16 menores que viajaban dentro de núcleos familiares, quienes también quedaron bajo resguardo de las autoridades correspondientes.

Las personas restantes fueron trasladadas a instalaciones migratorias en el sur del estado, donde se realizaron los registros necesarios para determinar su situación jurídica. En varios casos se reportó la presencia de personas originarias de Guatemala que hablaban lenguas indígenas, por lo que fue necesario el apoyo de traductores para facilitar la comunicación durante el proceso de atención.

Investigación del tráiler robado y operativo interinstitucional

El operativo en Xalapa involucró a diversas instituciones, incluyendo fuerzas estatales y federales, así como dependencias de protección civil, seguridad pública, fiscalía estatal y organismos de derechos humanos. La coordinación permitió la atención inmediata del grupo y el aseguramiento de la unidad, mientras se mantiene abierta la investigación sobre la ruta del vehículo, el tiempo de traslado y las condiciones en las que viajaban las personas migrantes.