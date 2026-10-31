Rescatan a hombre que se prendió fuego en la CDMX

Elementos de la SSC apagaron las llamas y rescataron a la persona para su traslado por quemaduras de segundo y tercer grado al hospital.

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Elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) de la Ciudad de México, adscritos a la Unidad Graffiti, rescataron a un hombre que se prendió fuego e intentó arrojarse desde lo alto de la Glorieta de los Insurgentes, en la alcaldía Cuauhtémoc.

Los oficiales fueron alertados sobre una persona que había cruzado la barda de seguridad en la salida hacia la calle Oaxaca, dentro de la colonia Roma Norte. Al arribar al sitio, los uniformados iniciaron un diálogo persuasivo para evitar que la persona atentara contra su vida. Durante la intervención, mientras el personal operativo se aproximaba para brindarle apoyo, el individuo se prendió fuego.

En una rápida acción, los policías lograron sujetarlo, apagar las llamas y ponerlo a salvo. Posteriormente, paramédicos del Escuadrón de Rescate y Urgencias Médicas (ERUM) le brindaron atención prehospitalaria y lo trasladaron a un hospital especializado para atender las quemaduras de segundo y tercer grado que sufrió en distintas partes del cuerpo.

Unidad Graffiti

La Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México cuenta con una unidad especializada enfocada en la prevención del delito, la proximidad social y la recuperación de espacios públicos.

Aunque sus funciones principales se centran en canalizar la expresión del arte urbano legal, disuadir el vandalismo en el patrimonio de la capital y colaborar en programas comunales de prevención de conductas de riesgo entre jóvenes, sus elementos cuentan con entrenamiento en patrullaje operativo y atención a situaciones de emergencia en la vía pública.