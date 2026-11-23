En las acciones participaron la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, la Fiscalía General de la República, la Guardia Nacional y la CNB

El acceso a un teléfono permitió que uno de dos jóvenes de Jalisco reportados como desaparecidos por presunto reclutamiento criminal pidiera ayuda y activara el operativo que culminó con su localización con vida en Sinaloa. Los jóvenes, de 16 y 18 años, fueron encontrados el 20 de noviembre mediante una intervención coordinada de autoridades federales.

De acuerdo con la Comisión Nacional de Búsqueda (CNB), la movilización se articuló desde el Centro de Mando de la Alerta Nacional de Búsqueda Inmediata, tras recibir una solicitud para localizar y proteger a ambos.

Una llamada permitió activar la búsqueda

Indira Navarro, fundadora del colectivo Guerreros Buscadores de Jalisco, explicó que uno de los jóvenes consiguió un teléfono y estableció comunicación, lo que permitió solicitar la intervención de las instituciones federales.

“Uno de ellos alcanza a tener comunicación porque agarra un teléfono y logra contactarse”, relató.

Según la representante del colectivo, la recuperación ocurrió en el sur de Sinaloa, en una zona donde se registran enfrentamientos entre grupos delictivos. Las autoridades no han divulgado el municipio ni el punto específico donde fueron encontrados.

La CNB detalló que a las 08:48 horas del 20 de noviembre recibió una referencia sobre su ubicación y que, a las 11:56 horas, la Guardia Nacional confirmó la localización de los dos jóvenes.

En las acciones participaron la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, la Fiscalía General de la República, la Guardia Nacional y la CNB, con apoyo de la Secretaría de la Defensa Nacional.

Reportan signos de violencia y traslado a Jalisco

Navarro informó que ambos presentaban signos de violencia y que fueron trasladados a Jalisco para recibir atención. Hasta el momento, no se ha difundido un diagnóstico médico ni se han precisado las lesiones que presentaban.

Aunque el reporte de desaparición está relacionado con un presunto reclutamiento, no se han esclarecido públicamente las circunstancias en que fueron captados, cuánto tiempo permanecieron en Sinaloa o qué organización estaría involucrada. Tampoco se han anunciado detenciones relacionadas con el caso.

Con esta intervención, Guerreros Buscadores de Jalisco se aproxima a 20 jóvenes recuperados mediante las acciones que acompaña contra el reclutamiento criminal, de acuerdo con el balance difundido por la agrupación.