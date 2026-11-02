Rescatan a dos hombres tras caer a fosa en Milpa Alta

Oficiales de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) de la Ciudad de México coordinaron de manera oportuna los servicios de emergencia para lograr el rescate de dos hombres que sufrieron lesiones tras caer al interior de una fosa en la alcaldía Milpa Alta.

#TarjetaInformativa | #RESCATE | Oficiales de la #SSC de la Ciudad de México coordinaron los servicios de emergencia para rescatar a dos hombres que resultaron lesionados tras caer a una fosa, en la alcaldía @GobMilpaAlta. Al llegar, los policías solicitaron el apoyo de los servicios de emergencia y participaron en las labores de rescate, en coordinación con personal de Protección Civil, quienes con ayuda de cuerdas y camillas lograron sacar de la fosa a dos hombres de 45 y 22 años de edad. https://t.co/XDKPodUL1o — SSC CDMX (@SSC_CDMX) November 1, 2026

Los hechos se registraron cuando los elementos policiales recibieron un reporte a través de la frecuencia de radio, el cual alertaba sobre la caída de dos personas en una fosa de aproximadamente seis metros de profundidad dentro de un panteón localizado sobre la avenida 5 de Mayo, en la colonia San Antonio Tecómitl.

Labores conjuntas de rescate y atención a los afectados

Tras arribar al lugar de los hechos, los policías solicitaron de inmediato el apoyo de los cuerpos de emergencia y se sumaron de forma activa a las labores de auxilio en colaboración con personal de Protección Civil.

Mediante el uso de cuerdas y camillas especializadas, los equipos de rescate lograron extraer de la fosa a los dos hombres, quienes tienen 45 y 22 años de edad. Tras el rescate, recibieron la atención médica correspondiente para valorar sus lesiones derivadas de la caída.

La institución destacó que estas acciones forman parte del compromiso permanente de sus elementos para actuar con capacitación y prontitud ante situaciones de riesgo y emergencias, salvaguardando la integridad física de la ciudadanía en coordinación con distintas dependencias.