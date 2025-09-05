Rescatan a dos agentes de la SSPC tras secuestro en Michoacán

Dos agentes de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) fueron secuestrados este jueves mientras realizaban labores de investigación en Álvaro Obregón, Michoacán, pero fueron rescatados sanos y salvos tras un operativo coordinado.
El titular de la SSPC, Omar García Harfuch, confirmó en redes sociales que el rápido despliegue del Ejército Mexicano, Guardia Nacional y autoridades estatales permitió la liberación de los elementos pocas horas después del incidente.
Durante las acciones también se detuvo a tres presuntos responsables y se rescató a otra persona que había sido privada de la libertad.
El funcionario destacó la colaboración entre los distintos niveles de gobierno y fuerzas de seguridad, subrayando que la coordinación fue clave para garantizar un rescate exitoso y preservar la integridad de los agentes.
El día de hoy en Álvaro Obregón, Michoacán, dos compañeros de @SSPCMexico fueron privados de la libertad mientras realizaban labores de investigación. Gracias al despliegue inmediato de @Defensamx1, @GN_MEXICO_ y autoridades estatales, ambos fueron rescatados con vida y se…— Omar H Garcia Harfuch (@OHarfuch) September 5, 2025