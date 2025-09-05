Rescatan a dos agentes de la SSPC tras secuestro en Michoacán

Dos agentes de la SSPC fueron secuestrados en Álvaro Obregón, Michoacán, y liberados tras operativo con Ejército y Guardia Nacional; hay tres detenidos

Dos agentes de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) fueron secuestrados este jueves mientras realizaban labores de investigación en Álvaro Obregón, Michoacán, pero fueron rescatados sanos y salvos tras un operativo coordinado.

El titular de la SSPC, Omar García Harfuch, confirmó en redes sociales que el rápido despliegue del Ejército Mexicano, Guardia Nacional y autoridades estatales permitió la liberación de los elementos pocas horas después del incidente.

Durante las acciones también se detuvo a tres presuntos responsables y se rescató a otra persona que había sido privada de la libertad.

El funcionario destacó la colaboración entre los distintos niveles de gobierno y fuerzas de seguridad, subrayando que la coordinación fue clave para garantizar un rescate exitoso y preservar la integridad de los agentes.