Rescatan a coyote encadenado en vivienda de Tlalmanalco

Autoridades de la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (PROFEPA) informaron a través de su cuenta de “X” sobre el rescate de un coyote juvenil en un domicilio privado en el municipio de Tlalmanalco, en el estado de México.

En #Tlalmanalco, rescatamos un coyote juvenil en un domicilio privado. El inspeccionado no presentó documentación para acreditar la legal procedencia del ejemplar y el recinto no tenía las condiciones necesarias para darle un trato digno y respetuoso. #TuCasaNoEsSuCasa pic.twitter.com/qxWUO5aKP1 — PROFEPA (@PROFEPA_Mx) August 7, 2026

El ejemplar se encontraba encadenado en una casa que no cumplía con las condiciones adecuadas para su desarrollo, bienestar ni crecimiento digno.

Al inspeccionar la documentación, el propietario no pudo acreditar su procedencia legal, por lo que el coyote, del cual no se proporcionó edad, será resguardado por las autoridades de la PROFEPA, hasta valorar su estado de salud, para después determinar su destino.

¿Qué hacer en caso de detectar un animal salvaje en cautiverio?

Puede levantar una denuncia anónima por cualquiera de las tres fuentes de confianza:

Internet

En el portal oficial de la PROFEPA, gob.mx/profepa .

En el portal oficial de la PROFEPA, . Teléfono

Llama al 800-PROFEPA (800-7763372) desde cualquier parte de México.

Llama al desde cualquier parte de México. Correo

denuncias@profepa.gob.mx

Al realizar la denuncia, debe presentar ubicación exacta, donde incluya calle, número, colonia, municipio y referencias visuales; también describir el tipo de animal silvestre y las condiciones en las que se encuentra. Por último, las pruebas, ya sean fotos o videos, siempre y cuando no pongan en riesgo su seguridad.