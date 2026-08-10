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Rescatan a coyote encadenado en vivienda de Tlalmanalco

Por: Fernanda Izaguirre

08 Agosto 2026, 18:14

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Un coyote juvenil que permanecía encadenado en una vivienda de Tlalmanalco, Estado de México, fue rescatado por autoridades de la PROFEPA.

Rescatan a coyote encadenado en vivienda de Tlalmanalco
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Autoridades de la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (PROFEPA) informaron a través de su cuenta de “X” sobre el rescate de un coyote juvenil en un domicilio privado en el municipio de Tlalmanalco, en el estado de México.

El ejemplar se encontraba encadenado en una casa que no cumplía con las condiciones adecuadas para su desarrollo, bienestar ni crecimiento digno.

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Al inspeccionar la documentación, el propietario no pudo acreditar su procedencia legal, por lo que el coyote, del cual no se proporcionó edad, será resguardado por las autoridades de la PROFEPA, hasta valorar su estado de salud, para después determinar su destino.

¿Qué hacer en caso de detectar un animal salvaje en cautiverio? 

Puede levantar una denuncia anónima por cualquiera de las tres fuentes de confianza:

  • Internet
    En el portal oficial de la PROFEPA, gob.mx/profepa.
  • Teléfono
    Llama al 800-PROFEPA (800-7763372) desde cualquier parte de México.
  • Correo 
    denuncias@profepa.gob.mx

Al realizar la denuncia, debe presentar ubicación exacta, donde incluya calle, número, colonia, municipio y referencias visuales; también describir el tipo de animal silvestre y las condiciones en las que se encuentra. Por último, las pruebas, ya sean fotos o videos, siempre y cuando no pongan en riesgo su seguridad.

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