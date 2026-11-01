Rescatan a cachorro atrapado en el agua en Michoacán

La Secretaría de Seguridad Pública informó que personal del Agrupamiento Lacustre puso a salvo al animal tras hallarlo atrapado en el agua.

Un cachorro que se encontraba al interior del agua sin poder salir por sus propios medios fue rescatado por elementos del Agrupamiento Lacustre de la Guardia Civil en el estado de Michoacán.

El auxilio al pequeño canino ocurrió mientras el personal operativo llevaba a cabo recorridos rutinarios de supervisión y patrullaje a bordo de unidades acuáticas.

Intervención oportuna y resguardo del canino

Tras detectar la presencia del ejemplar atrapado cerca de una zona de embarcaderos y vegetación acuática, los agentes maniobraron rápidamente para acercarse al punto y concretar la extracción del animal de manera segura.

La Secretaría de Seguridad Pública del Estado de Michoacán (SSP Michoacán) informó a través de sus canales oficiales que, gracias a la pronta intervención y auxilio de los efectivos, el canino fue puesto a salvo y fuera de peligro.

Sin embargo, las autoridades correspondientes no informaron en su comunicado si resguardarían al perro para verificar su estado de salud ni si sería trasladado a algún refugio de animales para su posterior adopción o cuidado.