Rescatan a abuelita que fue abandonada junto a sus dos perritos

Tras ser liberada, la mujer fue trasladada para recibir atención médica y apoyo integral por parte de instancias correspondientes.

Una mujer de aproximadamente 70 años fue rescatada tras permanecer encerrada y en condiciones de abandono dentro de su vivienda en Ecatepec, Estado de México, donde también se encontraban dos perros en la misma situación.

El caso generó movilización de cuerpos de emergencia luego de que vecinos alertaran a las autoridades sobre el estado en el que se encontraba la adulta mayor, quien habría pasado varios días sin acceso adecuado a alimentos.

¿Cómo fue localizada la adulta mayor?

De acuerdo con los reportes, habitantes de la zona detectaron que la mujer no salía de su domicilio y comenzaron a sospechar que algo no estaba bien, por lo que decidieron pedir apoyo a las autoridades.

Al arribar al lugar, elementos de emergencia tuvieron que intervenir para poder ingresar a la vivienda, ya que la mujer se encontraba encerrada y sin posibilidad de salir por sus propios medios.

Condiciones en las que fue encontrada

Dentro del domicilio, la mujer fue localizada en un estado vulnerable, con signos de crisis nerviosa y afectaciones físicas derivadas del encierro prolongado.

En el sitio también se encontraban dos perros que permanecían junto a ella en las mismas condiciones, lo que evidenció el nivel de abandono en el que vivían.

Recibe atención tras el rescate

Tras ser liberada, la mujer fue trasladada para recibir atención médica y apoyo integral por parte de instancias correspondientes, mientras que los animales quedaron bajo resguardo para su cuidado.