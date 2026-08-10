Rescatan a 8 perros de casa con restos de animales

Fundación Laika rescató a ocho perros de un inmueble abandonado en Culiacán, donde también encontró bolsas con restos de animales desmembrados

Ocho perros fueron rescatados con vida de un inmueble aparentemente abandonado en Culiacán, Sinaloa, donde integrantes de la Fundación Laika Protectora de Animales A.C. localizaron además bolsas que contenían restos de animales desmembrados.

El operativo se realizó luego de que ciudadanos alertaran sobre la presencia de varios perros dentro de la propiedad, ubicada en la colonia Guadalupe, cerca de instalaciones del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS).

De acuerdo con personas que trabajan en los alrededores, el inmueble llevaba tiempo deshabitado. Al acudir para atender el reporte, los integrantes de la organización ingresaron al lugar para poner a salvo a los animales.

La presidenta de Fundación Laika, Rebeca Uriarte Ordóñez, documentó mediante fotografías y videos parte de las condiciones encontradas dentro de la propiedad.

La activista explicó que el reporte inicial señalaba la presencia de varios perros, incluidos cachorros. Durante el recorrido también encontraron restos de animales dentro de bolsas y un cuerpo en una zona de escaleras expuesta al exterior.

Uriarte señaló que, debido a que el inmueble tenía cadenas, tuvieron que ingresar sin causar daños para poder rescatar a los animales que permanecían con vida.

Activistas piden investigar el caso

Los integrantes de Fundación Laika optaron por no manipular las bolsas con restos y solicitaron que las autoridades se encarguen de realizar las diligencias correspondientes para determinar qué ocurrió en el inmueble.

Hasta el momento no se ha establecido cómo murieron los animales cuyos restos fueron encontrados, quién los dejó en el sitio, cuánto tiempo llevaban ahí o quién utilizaba la propiedad.

Tampoco se ha informado oficialmente si existe alguna relación entre los restos localizados y los ocho perros que fueron encontrados con vida.

La organización solicitó la intervención de autoridades municipales y estatales, así como de la Fiscalía General del Estado de Sinaloa, con el objetivo de esclarecer los hechos y determinar si pudiera existir algún delito relacionado con maltrato o crueldad animal.

Ocho perros quedan bajo resguardo

Durante la intervención fueron puestos a salvo seis cachorros y dos perros adultos, que quedaron bajo el cuidado de Fundación Laika para recibir atención y una valoración.

La asociación señaló posteriormente que la prioridad durante el operativo fue rescatar a los animales que seguían con vida y documentar las condiciones del inmueble.

Además, la organización pidió apoyo de la sociedad para cubrir los gastos médicos que requieran los perros rescatados.

Fundación Laika sostuvo que serán las autoridades, mediante las investigaciones correspondientes, las que deberán establecer qué sucedió dentro de la propiedad y determinar quién o quiénes podrían tener responsabilidad.