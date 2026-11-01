Rescatan a 6 personas y capturan a 33 en Veracruz

Un despliegue de la Guardia Nacional y la SSP dejó como saldo la detención de 33 presuntos implicados y el resguardo de 6 secuestrados.

Un total de seis víctimas de presunta privación ilegal de la libertad fueron localizadas y puestas a salvo durante un operativo de seguridad desplegado en el estado de Veracruz, acción que además derivó en la detención de 33 personas y en el aseguramiento de 142 dosis de presuntas sustancias ilícitas.

Los resultados fueron informados por la Secretaría de Seguridad Pública del Estado de Veracruz (SSP Veracruz) a través de sus canales oficiales, destacando que la intervención se concretó gracias al trabajo interinstitucional y a la fuerza operativa combinada entre corporaciones estatales y federales.

Coordinación interinstitucional y decomiso de sustancias ilícitas

En las tareas de localización y detención participaron activamente elementos de la Secretaría de Marina (SEMAR), la Secretaría de la Defensa Nacional (Defensa) y la Guardia Nacional (GN), en coordinación directa con la policía estatal de la SSP Veracruz.

Con estas acciones conjuntas, las autoridades de los tres órdenes de gobierno buscan impactar a las estructuras delictivas operantes en la entidad, logrando el resguardo seguro de las seis víctimas, la captura de los 33 presuntos implicados y el retiro de las 142 dosis de narcóticos para ponerlos a disposición de las autoridades correspondientes.