Rescatan 202 huevos de tortuga golfina en Guerrero

Profepa recuperó 202 huevos de tortuga golfina que eran transportados en una bolsa y los reincorporó a un proceso de incubación

Un total de 202 huevos de tortuga marina golfina (Lepidochelys olivacea) fueron rescatados en Guerrero después de haber sido retirados de su nido y transportados dentro de una bolsa de plástico.

La Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa), mediante su Oficina de Representación en Guerrero, intervino luego de que la Fiscalía General de la República (FGR) solicitara un dictamen pericial especializado en fauna silvestre.

Los huevos aún estaban en condiciones de ser salvados

Durante la inspección, personal de la Profepa encontró los 202 huevos con características de un desove reciente. Los ejemplares aparentemente se encontraban en buen estado, pues todavía conservaban arena fresca procedente del nido.

Sin embargo, al haber sido extraídos de su hábitat natural y colocados dentro de una bolsa de plástico, su desarrollo quedó expuesto a condiciones que podían comprometer su supervivencia.

La persona que transportaba los huevos fue puesta a disposición del Ministerio Público Federal, instancia que continuará con las investigaciones correspondientes.

Actuaron de inmediato para evitar su deshidratación

El rescate tuvo que realizarse con rapidez debido a que los huevos permanecían fuera de su nido y expuestos a la temperatura ambiente.

Las autoridades detectaron que los ejemplares ya presentaban un grado mínimo de deshidratación, por lo que fueron trasladados para intentar mantener su viabilidad y favorecer su desarrollo.

Los 202 huevos fueron llevados al Campamento Tortuguero del Hotel Ritz Acapulco, donde fueron colocados nuevamente bajo condiciones de incubación.

La acción forma parte del Programa de Apoyo para la Protección de la Tortuga Marina en la Bahía de Acapulco, cuyo objetivo es contribuir a la conservación de esta especie y aumentar las posibilidades de que los huevos rescatados lleguen a eclosionar.