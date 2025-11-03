Rescatan 14 presuntas víctimas de trata en Quintana Roo

Esto sucede después de que autoridades estadounidenses sancionaran a una presunta red por su relación en delitos de narcotráfico, sobornos y lavado de dinero

Autoridades rescataron este domingo a 14 presuntas víctimas de trata en modalidad de prostitución, en el estado de Quintana Roo.

En un comunicado, la Fiscalía General del Estado explicó que el rescate ocurrió en un inmueble del municipio de Benito Juárez, donde 14 mujeres fueron encontradas.

Según las primeras indagatorias, los clientes pagaban 350 pesos por copa, que incluía la compañía de una de las trabajadoras del lugar.

Tras el cateo, los agentes colocaron los sellos de aseguramiento correspondiente y el inmueble quedó bajo resguardo de la corporación.

Esto ocurre luego de que el pasado 30 de octubre el Departamento del Tesoro de Estados Unidos sancionara a la Organización de Tráfico de Personas Bhardwaj con sede en Cancún, por su presunta relación con delitos de narcotráfico, sobornos y lavado de dinero.