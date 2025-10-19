Rescatan 13 personas secuestradas en Sonora; 10 eran niños

Autoridades llevaron a cabo la revisión de un inmueble como parte de una investigación iniciada por el presunto delito de trata de personas en la ciudad capital

La Fiscalía General de la República rescató a 13 personas privadas de su libertad tras efectuar un cateo en un domicilio del municipio de Hermosillo, Sonora.

A través de la Fiscalía Especializada de Control Regional de Sonora, se obtuvo la orden de cateo como parte de una investigación por delitos relacionados con la trata de personas.

Elementos policiales efectuaron la revisión para detener a una pareja, identificada como Erasmo "N" y Cecilia"N"; además de localizar a las 13 personas originarias de Chiapas, de las cuales, 10 eran menores de edad.

Además del inmueble, se aseguraron 18 actas de nacimiento, cinco pelotas, tres teléfonos celulares, recipientes con monedas y billetes de diferentes denominaciones.

En tanto, las víctimas fueron canalizadas por elementos de la Cruz roja para revisar su estado de salud y quedar resguardadas en un albergue de la ciudad.

Será el Ministerio Público Federal quien continúe con las investigaciones correspondientes.