Rescatan 108 crías de tortuga marina en Puerto Vallarta

Elementos de la Marina localizaron un nido en playa Los Muertos y resguardaron 108 crías de tortuga durante la Operación Salvavidas Verano 2026

Elementos de la Secretaría de Marina (Semar) rescataron 108 crías de tortugas marinas en la playa de Los Muertos, en Puerto Vallarta, Jalisco, durante acciones de la Operación Salvavidas Verano 2026.

El hallazgo ocurrió cuando personal de la dependencia realizaba un recorrido por la zona y detectó un nido del que comenzaron a emerger las crías. Ante esta situación, los elementos procedieron a resguardarlas y posteriormente las entregaron a las autoridades correspondientes para su cuidado.

Marina destaca importancia de proteger a las tortugas

La Semar señaló que únicamente una de cada mil crías de tortuga marina logra sobrevivir hasta la edad adulta, por lo que consideró fundamental contribuir a la conservación de esta especie, catalogada como en peligro de extinción.

La dependencia reiteró su compromiso con la protección del medio ambiente y destacó la importancia de las labores de vigilancia y resguardo durante la temporada de anidación.

De acuerdo con la Secretaría de Marina, a Puerto Vallarta llegan cuatro de las ocho especies de tortuga marina existentes para realizar su proceso de desove.

El rescate de las 108 crías forma parte de las acciones implementadas para proteger a estos quelonios y favorecer su conservación.