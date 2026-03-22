Rescata Profepa especies en operativo contra tráfico ilegal

Las acciones incluyeron filtros y vigilancia en Chiapas, Oaxaca y Yucatán, con aseguramiento y traslado de fauna a unidades especializadas para su conservación

La Procuraduría Federal de Protección al Ambiente realizó un operativo especial en siete entidades del país con el objetivo de prevenir y combatir el tráfico ilegal de vida silvestre, logrando el aseguramiento precautorio de 138 ejemplares de distintas especies. Las acciones se desplegaron en coordinación con fuerzas federales y autoridades ambientales, con presencia en puntos estratégicos del sureste mexicano.

Operativo contra tráfico ilegal de especies en siete estados

El despliegue se llevó a cabo del 11 al 15 de marzo en Chiapas, Oaxaca, Quintana Roo, Yucatán, Campeche, Veracruz y Tabasco. En estas entidades se implementaron filtros de revisión, retenes carreteros y recorridos de vigilancia en zonas consideradas de alta incidencia de extracción y comercialización ilegal de fauna silvestre.

De acuerdo con los reportes oficiales, el objetivo fue inhibir la captura, transporte y venta de especies protegidas o sin acreditación de su legal procedencia, además de fortalecer la presencia institucional en mercados y rutas de movilidad de fauna.

¿Cómo se realizaron las inspecciones y retenes carreteros?

Durante el operativo se inspeccionaron más de 300 vehículos, embarcaciones y unidades de transporte público en puntos estratégicos. Las revisiones incluyeron carreteras principales y accesos a zonas naturales donde se ha identificado actividad de cacería furtiva.

En Chiapas, las autoridades instalaron cinco filtros en municipios como Acapetahua, Mazatán y Marqués de Comillas, además de realizar recorridos en áreas de influencia de la Reserva de la Biosfera La Encrucijada y Montes Azules.

¿Qué especies fueron aseguradas durante el operativo?

Entre los ejemplares asegurados se encuentran aves canoras y de ornato, psitácidos, reptiles, arácnidos y mamíferos. En total se contabilizaron 138 ejemplares retirados de circulación ilegal, algunos de los cuales fueron reintegrados a su hábitat o canalizados a unidades especializadas.

Destaca la liberación de un mono araña (Ateles geoffroyi) y el traslado de cuatro guacamayas rojas a una Unidad de Manejo para la Conservación de la Vida Silvestre, donde recibirán atención para su recuperación.

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¿Qué hallazgos hubo en mercados y por denuncias ciudadanas?

En Oaxaca, derivado de denuncias ciudadanas, se detectaron irregularidades en el Mercado de Abastos “Margarita Maza de Juárez”, donde se aseguraron 34 ejemplares de fauna, incluyendo tarántulas, escorpiones y serpientes, además de botellas de mezcal con organismos en su interior.

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En la Villa de Zaachila fue rescatado un caracará que fue canalizado a una UMA. En Yucatán, se realizaron nueve inspecciones en Mérida y alrededores, asegurando 103 ejemplares, entre ellos psitácidos, un venado cola blanca, una tortuga marina y un pecarí de collar.

Participación de fuerzas federales en la vigilancia ambiental

Las acciones contaron con la participación de 45 inspectores de la Profepa y 150 elementos de la Guardia Nacional, la Secretaría de la Defensa Nacional y la Secretaría de Marina. En conjunto, recorrieron al menos 234 kilómetros durante los operativos de vigilancia y control.

En Campeche se atendieron denuncias por posesión ilegal de fauna, asegurando un ejemplar de coatí, mientras que en Veracruz y Tabasco se realizaron operativos enfocados en el combate al tráfico de aves psitácidas, sin detectar puntos de venta ilegales.

¿Qué postura mantiene la Profepa sobre el tráfico de especies?

La titular de la Profepa, Mariana Boy Tamborrell, subrayó que el tráfico ilegal de especies representa un grave daño a la biodiversidad y reiteró que estas acciones continuarán de manera permanente en todo el país.

“La vida silvestre se protege, no se comercializa ni se extrae ilegalmente”, afirmó.

La dependencia destacó que estos operativos buscan fortalecer la prevención, la denuncia ciudadana y la protección de la fauna silvestre en México, mediante vigilancia constante en zonas de alto riesgo ambiental.