Personal de Profepa atendió dos reportes ciudadanos en Durango y trasladó a un búho real lesionado y a un zambullidor a valoración médica.

La Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa) rescató y resguardó a un búho real y a un ejemplar de zambullidor tras atender dos reportes ciudadanos sobre la presencia de fauna silvestre en áreas urbanas del estado de Durango.

De acuerdo con el informe de la dependencia, el búho real fue localizado en un domicilio de la localidad de Nombre de Dios, donde el personal lo aseguró al presentar lesiones en el ojo, la cabeza y el ala izquierda.

Resguardo en preparatoria y valoración médico-veterinaria

En una segunda intervención, inspectores acudieron a una preparatoria de la ciudad de Durango para contener a un zambullidor que, aunque no mostraba lesiones externas aparentes, presentaba un comportamiento agresivo que representaba un riesgo para la comunidad estudiantil.

Para garantizar su protección y atención especializada, ambas aves fueron trasladadas e ingresadas a las instalaciones de un Predio o Instalación que Maneja Vida Silvestre (PIMVS), donde reciben valoración médico-veterinaria con el objetivo de determinar si pueden ser reintegradas a su hábitat natural o necesitan algún tratamiento especial debido a las lesiones que presentaba el búho real.