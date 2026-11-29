La indagatoria derivó de un reporte de Mundo Patitas y del dictamen veterinario pericial, mientras continúan las diligencias para responsabilidades.

La Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México (Fiscalía CDMX), en coordinación con la Brigada de Vigilancia Animal (BVA) de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) y la Procuraduría Ambiental y del Ordenamiento Territorial (PAOT), rescató a diez perros durante un cateo realizado en la alcaldía Azcapotzalco.

La indagatoria tuvo su origen en una denuncia presentada por la asociación Mundo Patitas, en la que se alertó sobre presuntos actos de maltrato contra los animales de compañía que se encontraban en un inmueble habilitado como refugio.

Dictamen pericial y ejecución del cateo

Durante las primeras diligencias, especialistas de Servicios Periciales de la Fiscalía CDMX efectuaron una valoración veterinaria desde el exterior del predio, donde detectaron ejemplares con bajo peso y evidencias de descuido. El dictamen también registró condiciones de insalubridad, alimentación deficiente, ausencia de atención veterinaria preventiva y permanencia en la azotea con riesgo de caída, elementos que llevaron a determinar maltrato animal por omisión y negligencia.

Frente a la negativa para ingresar al inmueble y efectuar una revisión física directa de los perros, el agente del Ministerio Público tramitó y obtuvo una orden de cateo con sustento en el dictamen veterinario y los reportes de la Policía de Investigación (PDI). El mandato judicial fue cumplimentado por elementos de la PDI, junto con personal de la BVA y de la PAOT.

Resguardo y seguimiento de las investigaciones

Tras el operativo, los diez perros fueron asegurados y trasladados por integrantes de la BVA y la PAOT al Centro Integral de Bienestar y Convivencia Animal Xólotl, en la alcaldía Venustiano Carranza, espacio administrado por la Secretaría del Medio Ambiente (Sedema), donde permanecen resguardados y bajo atención médico-veterinaria para su recuperación.

La Fiscalía CDMX informó que dará seguimiento a las indagatorias en conjunto con las instancias participantes para deslindar responsabilidades y reforzar la protección de los animales.