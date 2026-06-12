Rescata FGR a animales en peligro de extinción durante cateos

Los animales quedaron a disposición del Ministerio Público Federal, el cual continúa con la integración de la indagatoria por delitos contra la biodiversidad

En un operativo conjunto, elementos de la Fiscalía General de la República (FGR) cumplimentaron una orden de cateo en un domicilio del fraccionamiento Valle Real, en el municipio de Zapopan, donde se logró el aseguramiento de un tigre de bengala y diversos ejemplares de fauna silvestre, especies que se encuentran bajo categorías de protección y peligro de extinción.

La intervención de las autoridades federales derivó de una denuncia ciudadana recibida inicialmente por la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (PROFEPA) en Jalisco.

Debido a la gravedad de los hechos, dicha dependencia remitió la información a la Fiscalía Federal de la entidad para iniciar las carpetas de investigación correspondientes y solicitar el mandamiento judicial.

El Ministerio Público Federal (MPF), adscrito a la Fiscalía Especializada de Control Regional (FECOR) en Jalisco, fue el encargado de solicitar la orden de cateo ante el juez de control.

Una vez autorizada, la diligencia fue ejecutada por agentes de la Policía Federal Ministerial (PFM) de la Agencia de Investigación Criminal (AIC), quienes contaron con el apoyo técnico de peritos especializados de la institución y personal de la PROFEPA para el correcto manejo de los animales.

Durante la inspección del predio, las autoridades hallaron y resguardaron a los siguientes ejemplares:

Un tigre de bengala

Dos loros reales

Un perico dorado

Un cocodrilo moreletii

Una pitón bola

El inmueble y los animales quedaron a disposición del Ministerio Público Federal, el cual continúa con la integración de la indagatoria por delitos contra la biodiversidad y lo que resulte, a fin de deslindar responsabilidades y determinar la situación legal de los propietarios del predio.