Resalta Sheinbaum victorias de políticos mexicoamericanos

Sobre posibles repercusiones de los resultados en la relación bilateral, Sheinbaum evitó anticipar si aumentarán o disminuirán las presiones de Washington

La presidenta Claudia Sheinbaum resaltó este miércoles las victorias de dos políticos de origen mexicano en las elecciones de medio mandato de Estados Unidos, Xavier Becerra, en California; y Gina Hinojosa, en Texas, y consideró que los resultados, que supusieron una fuerte derrota para el partido republicano del presidente, Donald Trump, reflejan "un sentimiento" de la población de ese país.

"Pues yo creo que muestra un sentimiento del pueblo estadounidense. Y yo quisiera resaltar, pues, el triunfo de dos personas de origen mexicano, que son el gobernador electo de California y la gobernadora electa de Texas", expresó la mandataria durante su conferencia de prensa matutina.

La gobernante destacó que ambos políticos tienen vínculos familiares con México y celebró que integrantes de la comunidad mexicano-estadounidense alcancen puestos de relevancia política en el país vecino.

"Ambos tienen, ya sea los dos padres, madre y padre, o uno de ellos nacidos en México. Y tienen un vínculo con, evidentemente, su estado, su propuesta, pero también un vínculo con las y los mexicanos. Y pues nos da mucho gusto que mexicanos estadounidenses que están allá, pues, tengan esta participación y este reconocimiento", añadió.

Las declaraciones de Sheinbaum se producen después de que los demócratas lograran recuperar el control de ambas cámaras del Congreso estadounidense en unos comicios que también dejaron resultados históricos para las minorías.

En California, el demócrata Xavier Becerra, hijo de inmigrantes mexicanos y exsecretario de Salud y Servicios Humanos durante la Administración de Joe Biden (2021-2025), derrotó al republicano Steve Hilton y se convertirá en el primer gobernador latino del estado en más de 150 años.

Becerra, de 68 años, sucederá al demócrata Gavin Newsom al frente del estado más poblado de Estados Unidos, donde la comunidad latina representa más del 40 % de la población.

Mientras, en Texas, la demócrata Gina Hinojosa derrotó al gobernador republicano Greg Abbott, quien buscaba un cuarto mandato consecutivo, y se convirtió en la primera mujer y la primera persona de origen latino elegida para gobernar ese estado fronterizo con México.

Su victoria puso fin a más de tres décadas de gobiernos republicanos en Texas, uno de los principales bastiones conservadores de Estados Unidos.

Sobre las posibles repercusiones de los resultados electorales en la relación bilateral, Sheinbaum evitó anticipar si aumentarán o disminuirán las presiones de Washington sobre México y pidió esperar.

"Nosotros, independientemente del resultado de la elección, como ustedes saben, buscamos siempre la mejor relación con Estados Unidos, garantizando siempre el respeto a nuestra soberanía, la integridad territorial y a la colaboración sin subordinación", afirmó.

La mandataria aseguró que esta postura guía la relación bilateral en materia comercial y de seguridad, y precisó que las conversaciones con Washington sobre asuntos comerciales continúan con normalidad.

Las elecciones de medio mandato se celebraron en un contexto de tensiones políticas por las políticas migratorias y económicas del presidente estadounidense, Donald Trump, cuyo partido sufrió derrotas en varios estados clave.