Resalta Ronald Johnson cooperación contra prófugos

Durante la administración de Donald Trump, EUA ha transferido a México a 313 personas buscadas por la justicia mexicana para que respondan por diversos delitos.

El embajador de EUA en México, Ronald Johnson, informó sobre la entrega a las autoridades mexicanas de un ciudadano mexicano que era buscado en el país por los delitos de prostitución de un menor y agresión sexual.

A través de sus redes sociales, el diplomático señaló que la captura y transferencia fueron realizadas por agentes de la Patrulla Fronteriza del Valle del Río Grande, encabezados por Rosario “Pete” Vasquez y Jared C. Ashby, quienes localizaron al sospechoso y lo pusieron a disposición de las autoridades mexicanas para que enfrente los cargos pendientes.

Destacan colaboración entre México y EUA

Johnson destacó que el caso forma parte de la cooperación en materia de seguridad entre ambos países y aseguró que estas acciones buscan que personas acusadas de delitos enfrenten a la justicia.

"Juntos, llevamos a los criminales ante la justicia y hacemos que nuestras naciones estén más seguras".

De acuerdo con el embajador, durante la administración del presidente Donald Trump, Estados Unidos ha transferido a México a 313 personas buscadas por la justicia mexicana para que respondan por diversos delitos.

Embajador también aborda relación económica bilateral

Horas antes, Johnson informó sobre una reunión con integrantes del Consejo Nacional Agropecuario, en la que se abordó la importancia de la agricultura para la economía y la seguridad alimentaria de ambos países.

El embajador destacó que México es el principal mercado para las exportaciones agrícolas de EUA, mientras que EUA es el principal consumidor de productos agrícolas mexicanos, una relación comercial que, afirmó, fortalece los vínculos económicos entre ambas naciones.

La publicación del diplomático ocurre en un contexto de colaboración bilateral en temas de seguridad, migración y comercio, áreas que continúan formando parte de la agenda entre los gobiernos de Donald Trump y Claudia Sheinbaum.