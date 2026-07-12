República Dominicana extradita a dos por narcotráfico a EUA

Las autoridades dominicanas destacaron que la entrega forma parte de los mecanismos de cooperación internacional para combatir el tráfico de drogas

República Dominicana extraditó a Estados Unidos a dos ciudadanos reclamados por tribunales de Nueva York, donde enfrentarán procesos distintos por presuntas operaciones de narcotráfico a gran escala y conspiración para introducir cocaína en territorio estadounidense.

Los extraditados fueron identificados como Luis Ezequiel Then Martínez y Carlos Pisandro Peña Tejeda, este último también conocido como Bertinio Emilio Peguero y por el alias de “Papa”.

Ambos fueron entregados a oficiales estadounidenses en el Aeropuerto Internacional de Las Américas, que presta servicio a Santo Domingo, y posteriormente trasladados bajo custodia hacia Estados Unidos en un vuelo comercial.

Then Martínez enfrenta cargos estatales en Nueva York

Luis Ezequiel Then Martínez es requerido por la Corte Suprema del Estado de Nueva York, donde deberá responder por cargos relacionados con asociación delictiva, operación como traficante de drogas a gran escala, venta de sustancias controladas y posesión criminal de narcóticos.

Las acusaciones lo relacionan con presuntas actividades de distribución y manejo de cantidades importantes de sustancias ilícitas, por lo que será presentado ante la jurisdicción estatal que solicitó su entrega.

Por otra parte, Carlos Pisandro Peña Tejeda es reclamado por el Tribunal Federal del Distrito Este de Nueva York, bajo una acusación por asociación delictiva para importar sustancias controladas hacia Estados Unidos.

El expediente señala una presunta conspiración para introducir al país norteamericano una cantidad de 500 gramos o más de cocaína, conducta que será examinada dentro de un procedimiento federal independiente al que enfrenta Then Martínez.

Coordinan entrega con autoridades estadounidenses

La extradición fue ejecutada mediante una operación coordinada por la Procuraduría General de la República Dominicana y la Dirección Nacional de Control de Drogas, con el apoyo del Servicio de Alguaciles de Estados Unidos.

Las autoridades dominicanas destacaron que la entrega forma parte de los mecanismos de cooperación internacional para combatir el tráfico de drogas y las estructuras criminales que operan entre distintos países.

Tras su traslado, los dos ciudadanos quedarán a disposición de los tribunales que los requieren y enfrentarán en Estados Unidos los cargos formulados en su contra, conforme a los procesos judiciales correspondientes.