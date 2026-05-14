Reporte de afectaciones por lluvias registradas en la CDMX

De acuerdo con información de Juan Manuel Pérez Cova, director de Bomberos de CDMX, las lluvias provocaron caída de árboles, postes y severos encharcamientos

Las intensas lluvias registradas durante la noche de este martes provocaron múltiples afectaciones en distintos puntos de la capital del país, lo que derivó en decenas de servicios de emergencia atendidos por el Heroico Cuerpo de Bomberos de la Ciudad de México.

De acuerdo con información oficial proporcionada por Juan Manuel Pérez Cova, director general de la corporación, las precipitaciones ocasionaron la caída de árboles, postes, además de severos encharcamientos y cortocircuitos en diversas zonas de la ciudad.

Bomberos atendieron 76 árboles caídos

El reporte oficial detalla que los cuerpos de emergencia realizaron la atención de 76 caídas de árboles, situaciones que representaron riesgos para automovilistas, peatones y viviendas cercanas.

Asimismo, se informó sobre cuatro postes derribados a consecuencia de las fuertes rachas de viento y las lluvias registradas durante la noche.

Persistieron encharcamientos y fallas eléctricas

Las autoridades también reportaron la atención de 67 encharcamientos en distintos puntos de la ciudad, algunos de ellos con afectaciones a la circulación vehicular.

Además, elementos del Heroico Cuerpo de Bomberos acudieron a 10 reportes de cortocircuitos, generados presuntamente por la acumulación de agua y daños en instalaciones eléctricas.

Autoridades mantienen monitoreo preventivo

Tras las lluvias, cuerpos de emergencia y dependencias de la Ciudad de México mantuvieron recorridos de supervisión y monitoreo en vialidades, colonias y zonas consideradas de riesgo para atender cualquier incidente adicional derivado de las condiciones meteorológicas.

Las autoridades exhortaron a la población a mantenerse atenta a los avisos oficiales y evitar zonas inundadas o con riesgo por caída de estructuras y árboles.