Reportan tres lesionados tras flamazo en refinería de Salina Cruz

Los lesionados presentaron quemaduras leves de primer grado y fueron trasladados al Hospital General de Pemex para su valoración médica.

Tres trabajadores resultaron lesionados con quemaduras leves durante labores de mantenimiento en la Planta de Alquilación de la refinería “Antonio Dovali Jaime”, en Salina Cruz, Oaxaca.

De acuerdo con trabajadores petroleros, el incidente ocurrió alrededor de la 1:00 de la tarde de este martes 30 de junio, cuando se registró una pequeña explosión cerca del área donde realizaban trabajos de mantenimiento empleados de la sección de Tuberías.

Pemex reporta quemaduras leves y operación normal

Petróleos Mexicanos (Pemex) informó que el incidente ocurrió durante trabajos de mantenimiento en la Planta de Alquilación, donde se registró un flamazo en la bomba de fondo GA-311 B de la Torre Fraccionadora DA-304.

La empresa señaló que el evento fue controlado de inmediato conforme a los protocolos de seguridad establecidos.

Como resultado, tres trabajadores presentaron quemaduras leves de primer grado y fueron trasladados al Hospital General de Pemex para su valoración médica. La petrolera indicó que su estado de salud es estable y que permanecen en observación.

Pemex agregó que el incidente no ocasionó daños a la infraestructura y que la refinería continúa operando con normalidad.