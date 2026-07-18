Reportan sismo de 7.4 en Chiapas; se percibe en CDMX

Un sismo de magnitud 7.4 se registró la mañana de este viernes frente a las costas de Chiapas, con epicentro a 135 kilómetros al suroeste de Ciudad Hidalgo

Un sismo de magnitud 7.4 se registró la mañana de este viernes 17 de julio frente a las costas de Chiapas, provocando movilización de autoridades y el desalojo preventivo de diversos edificios en el estado.

De acuerdo con información del Servicio Sismológico Nacional, el movimiento telúrico ocurrió a las 8:48 horas y tuvo su epicentro a 135 kilómetros al suroeste de Ciudad Hidalgo, Chiapas.

Aunque el temblor fue percibido en distintas regiones del sur del país, también se reportó en la Ciudad de México, donde habitantes señalaron haber sentido el movimiento con intensidad moderada en algunas zonas.

SISMO Magnitud 7.4 Loc. 135 km al SUROESTE de CD HIDALGO, CHIS 17/07/26 08:48:38 Lat 14.162 Lon -93.287 Pf 10.0 km — Sismologico Nacional (@SismologicoMX) July 17, 2026

No se activó la alerta sísmica

A pesar de la magnitud del sismo, no se activó la alerta sísmica en la Ciudad de México ni tampoco las notificaciones de emergencia en teléfonos celulares.

La ausencia de la alerta generó sorpresa entre algunos ciudadanos que reportaron el movimiento a través de redes sociales, especialmente en edificios de oficinas y viviendas de varios puntos de la capital del país.

Realizan desalojos y revisiones en Chiapas

En Chiapas, autoridades y cuerpos de emergencia activaron protocolos preventivos tras el movimiento telúrico.

Diversos inmuebles fueron desalojados como medida de seguridad mientras se realizaban inspecciones para descartar daños estructurales.

La Secretaría de Protección Civil de Chiapas informó que mantiene un monitoreo permanente en las distintas regiones del estado para atender cualquier reporte de afectación derivado del sismo.

Hasta el momento no se han reportado daños mayores ni víctimas relacionadas con el movimiento telúrico.

Autoridades emiten recomendaciones

Tras el sismo, Protección Civil pidió a la población mantener la calma y seguir las indicaciones oficiales mientras continúan las evaluaciones.

Entre las principales recomendaciones se encuentran ubicarse en zonas seguras, revisar las instalaciones de gas y electricidad en viviendas y negocios, mantenerse informados únicamente a través de canales oficiales y reportar cualquier situación de riesgo o emergencia al número 911.

Mientras tanto, las autoridades continúan recopilando información en las zonas donde el movimiento fue percibido con mayor intensidad para determinar si existen afectaciones adicionales.