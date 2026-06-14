Reportan sismo de 5.3 en San Marcos, Guerrero

El Servicio Sismológico Nacional reportó este sábado un sismo de magnitud preliminar de 5.3 con epicentro localizado a 26 kilómetros al suroeste de San Marcos, Guerrero. El movimiento telúrico ocurrió a las 12:20 horas y fue percibido en distintas zonas del centro del país.
Usuarios en redes sociales informaron que recibieron alertas sísmicas en teléfonos celulares y que algunos altavoces se activaron en sectores de la Ciudad de México.
Sin embargo, el Gobierno capitalino indicó que el evento no ameritó la activación formal de la alerta sísmica y señaló que se pusieron en marcha los protocolos de revisión correspondientes.
Preliminar: SISMO Magnitud 5.3 Loc 26 km al SUROESTE de SAN MARCOS, GRO 13/06/26 12:20:46 Lat 16.73 Lon -99.63 Pf 10 km pic.twitter.com/98CxSpDHiT— Sismológico Nacional (@SSNMexico) June 13, 2026