Reportan robo a patinadores de Ecuador y México en Villahermosa

Delincuentes aprovecharon la falta de vigilancia en el estacionamiento del Deportivo Olimpia XXI para abrir varios vehículos y sustraer equipo de competencia

Integrantes de las delegaciones de patinaje de Ecuador y de la Ciudad de México fueron víctimas de un robo mientras se encontraban entrenando en las instalaciones deportivas de Olimpia XXI, en la ciudad de Villahermosa.

De acuerdo con los primeros reportes, los atletas realizaban sus sesiones de preparación cuando personas desconocidas sustrajeron diversas pertenencias de los integrantes de ambas representaciones, durante la noche del domingo.

Los delicuentes abrieron varios vehículos en donde fueron sustraídos botas de patinaje, ropa deportiva, ruedas para patines, mochilas y documentos personales, entre otros artículos, pertenecientes a la delgación ecuatoriana.

Tras percatarse del robo, los afectados solicitaron la intervención de personal de seguridad y de las autoridades competentes para iniciar las investigaciones y determinar la forma en que ocurrieron los hechos, así como la posible identidad de los responsables.

Las delegaciones se encontraban en Villahermosa como parte de sus actividades deportivas y de preparación, utilizando las instalaciones de Olimpia XXI para sus entrenamientos.

Hasta el momento no se ha dado a conocer el monto total de las pérdidas ni el número exacto de objetos sustraídos. Las autoridades mantienen las indagatorias para esclarecer el caso y recuperar las pertenencias robadas.

El hecho ha generado inconformidad entre los afectados, quienes solicitaron reforzar las medidas de seguridad en los espacios deportivos para garantizar la protección de atletas y visitantes.