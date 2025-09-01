Info 7 Logo
Reportan nuevos casos de miasis por gusano barrenador en Yucatán

Por: Esmeralda Valdez

31 Agosto 2025, 11:49

Al cerrar este fin de semana, se reportaron 75 nuevos casos de miasis por gusano barrenador en Yucatán, donde ya suman 381 casos en 30 municipios

Al cerrar este fin de semana, se reportaron 75 nuevos casos de miasis por gusano barrenador en Yucatán, donde ya suman 381 expedientes repartidos en 30 municipios. Si bien la mayoría de casos son en animales, uno de ellos es en una persona.

Según información de la Secretaría de Desarrollo Rural (Seder) en su reporte semanal, los principales animales afectados fueron toros, vacas, ovejas, cerdos y perros. Estas especies presentaron lesiones en el ombligo, muslo, vulva, región cervical y orejas.

La dependencia también detalló que las principales causas de infección fueron heridas provocadas por alambres o mordeduras de murciélago.

En este contexto, la seder en coordinación con el Servicio Nacional de Sanidad, Inocuidad y Calidad Agroalimentaria (Senasica) y con las Asociaciones Ganaderas Locales (AGL), aplican medidas de prevención y control.

Municipios donde registran un caso:

  • Santa Elena
  • Mérida
  • Yobaín
  • Tixkokob
  • Teya
  • Temax
  • Sudzal
  • Hunucmá
  • Dzoncauich
  • Peto
  • Kanasín
  • Ticul
  • Conkal
  • Tepakán

Dos casos en: 

  • Maxcanú
  • Izamal
  • Oxkutzcab
  • Tekax
  • Tzucacab
  • Sucilá

Y tres casos en:

  • Dzilam González
  • Kopomá
  • Baca

Cuatro en:

  • Cenotillo
  • Buctzotz
  • Motul
  • Seis en:
  • Tunkás
  • Temozón

Ocho en:

  • Panabá
  • Tizimín

