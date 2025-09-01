Reportan nuevos casos de miasis por gusano barrenador en Yucatán

Al cerrar este fin de semana, se reportaron 75 nuevos casos de miasis por gusano barrenador en Yucatán, donde ya suman 381 casos en 30 municipios

Al cerrar este fin de semana, se reportaron 75 nuevos casos de miasis por gusano barrenador en Yucatán, donde ya suman 381 expedientes repartidos en 30 municipios. Si bien la mayoría de casos son en animales, uno de ellos es en una persona.

Según información de la Secretaría de Desarrollo Rural (Seder) en su reporte semanal, los principales animales afectados fueron toros, vacas, ovejas, cerdos y perros. Estas especies presentaron lesiones en el ombligo, muslo, vulva, región cervical y orejas.

La dependencia también detalló que las principales causas de infección fueron heridas provocadas por alambres o mordeduras de murciélago.

En este contexto, la seder en coordinación con el Servicio Nacional de Sanidad, Inocuidad y Calidad Agroalimentaria (Senasica) y con las Asociaciones Ganaderas Locales (AGL), aplican medidas de prevención y control.

Municipios donde registran un caso:

Santa Elena

Mérida

Yobaín

Tixkokob

Teya

Temax

Sudzal

Hunucmá

Dzoncauich

Peto

Kanasín

Ticul

Conkal

Tepakán

Dos casos en:

Maxcanú

Izamal

Oxkutzcab

Tekax

Tzucacab

Sucilá

Y tres casos en:

Dzilam González

Kopomá

Baca

Cuatro en:

Cenotillo

Buctzotz

Motul

Seis en:

Tunkás

Temozón

Ocho en: