Reportan negocios incendiados tras caída de 'El Jardinero'

La violencia se desató tras confirmarse la captura de Audias Flores, considerado un objetivo prioritario por autoridades mexicanas y de EUA.

La detención de Audias Flores Silva, alias ‘El Jardinero’, presunto operador del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), desató una ola de violencia en distintos municipios de Nayarit, donde se reportaron incendios en negocios, vehículos y bloqueos carreteros.

Los hechos ocurrieron pocas horas después del operativo encabezado por fuerzas federales, lo que provocó una rápida reacción de grupos delictivos en varias zonas del estado.

¿Dónde se registraron los incendios en Nayarit?

De acuerdo con reportes, los ataques se concentraron en municipios del norte y sur de la entidad, donde sujetos armados incendiaron establecimientos comerciales y unidades vehiculares para generar caos.

Entre los daños se incluyen tiendas de autoservicio y negocios locales, algunos de los cuales fueron rociados con combustible antes de ser prendidos en fuego.

Quema de negocios tras operativo federal

La violencia se desató tras confirmarse la captura de ‘El Jardinero’, considerado un objetivo prioritario por autoridades mexicanas y de EUA, además de uno de los posibles sucesores dentro de la estructura del CJNG.

El operativo fue ejecutado por fuerzas especiales, lo que derivó en una respuesta violenta con bloqueos y actos de incendio en diferentes puntos del estado.

#Alerta 🚨 Tras la detención de Audias Flores Silva, alias “El Jardinero”, se reporta quema de negocios en Tecuala y Ahuacatlán, #Nayarit.



Comerciantes y habitantes denuncian daños y tensión en la zona. Autoridades mantienen presencia, pero la situación genera alarma en… pic.twitter.com/4K4BxH2UVC — Azteca Noticias (@AztecaNoticias) April 27, 2026

¿Quién es ‘El Jardinero’?

Audias Flores Silva es señalado como uno de los principales operadores del CJNG, con presencia en varios estados del país y vínculos con el tráfico de drogas hacia Estados Unidos.

Autoridades lo identifican como una figura clave dentro de la organización criminal, con funciones relacionadas al control de rutas, laboratorios y distribución de narcóticos.