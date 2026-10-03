Reportan muerte de persona privada de libertad en Sinaloa

La Secretaría de Seguridad Pública de Sinaloa (SSP) confirmó el hallazgo sin vida de una Persona Privada de la Libertad (PPL) dentro de su celda en el Centro Penitenciario de Aguaruto, ubicado en la ciudad de Culiacán.

La #SSPSinaloa informa que, este viernes 2 de octubre de 2026, una Persona Privada de la Libertad (PPL), del Centro Penitenciario de Aguaruto, en la ciudad de Culiacán, fue localizado sin vida al interior de su celda.



De manera preliminar, se informa de la posibilidad de que se… — Seguridad Pública Sinaloa (@sspsinaloa1) October 3, 2026

De acuerdo con el informe preliminar difundido por la dependencia estatal, existe la posibilidad de que el hecho se trate de un suicidio. No obstante, se precisó que las autoridades competentes llevarán a cabo las periciales e investigaciones correspondientes para esclarecer con certeza las causas del deceso.

Asimismo, se dio a conocer que el personal del área de Trabajo Social del centro penitenciario se coordinó para realizar la notificación oficial del suceso a los familiares.

Trasciende edad del fallecido de manera no oficial

De manera extraoficial se dio a conocer que el fallecido sería un joven de 27 años de edad, cuyo cuerpo habría sido localizado durante el transcurso de la tarde de este viernes. Hasta el momento, las autoridades no han confirmado formalmente la identidad ni la edad exacta de la víctima.