Reportan la desaparición de cinco adolescentes en Jalisco

La Comisión Estatal de Búsqueda de Personas de Jalisco, emitió fichas de búsqueda por cinco adolescentes de entre 14 y 15 años de edad, quienes fueron vistos por última vez en la colonia Buenavista del municipio de Ixtlahuacán de los Membrillos, en la zona metropolitana de Guadalajara.

Las fichas fueron difundidas desde el pasado domingo con el objetivo de localizar a Alexánder Ortega Vázquez, Andy Gael Castro Rodríguez y Aarón Maximiliano Jaramillo Hernández, los tres de 14 años, así como a Luis Fernando González Ramírez y Cristopher Abraham Flores Gómez, ambos de 15 años.

De acuerdo con la información oficial, las desapariciones no ocurrieron el mismo día. Andy Gael Castro Rodríguez y Luis Fernando González Ramírez fueron vistos por última vez el 3 de enero de 2026, mientras que Alexánder Ortega Vázquez, Aarón Maximiliano Jaramillo Hernández y Cristopher Abraham Flores Gómez desaparecieron el 4 de enero, todos en la misma colonia de Buenavista.

Las autoridades no han detallado, hasta el momento, si los jóvenes se conocían entre sí, aunque se analizan las coincidencias en edad, zona de residencia y fechas de desaparición como parte de las líneas de investigación.

La Comisión Estatal de Búsqueda hizo un llamado a la ciudadanía para aportar cualquier información que pueda contribuir a la localización de los menores y recordó que los reportes pueden realizarse de forma anónima.

En las fichas difundidas se incluyen señas particulares y datos generales de cada uno de los adolescentes.