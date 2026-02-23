Reportan fuga de reos en el penal de Ixtapa, Puerto Vallarta

Una serie de hechos violentos registrados mantiene en vilo a la población de Puerto Vallarta, donde se reportaron tiroteos en distintos puntos del municipio

Una serie de hechos violentos registrados mantiene en vilo a la población de Puerto Vallarta, donde se reportaron tiroteos en distintos puntos del municipio, incendios de vehículos y comercios, así como la presunta irrupción de un grupo armado en el penal de Ixtapa.

De acuerdo con reportes preliminares, los ataques se registraron en la zona urbana y en los accesos al puerto, lo que provocó una rápida movilización de cuerpos de seguridad y llamados urgentes a la ciudadanía para resguardarse.

Presunta irrupción en penal de Ixtapa

Información inicial señala que un grupo armado habría ingresado al centro de reinserción social ubicado en la delegación Ixtapa, donde se encuentran internos considerados de alta peligrosidad.

En el penal de Ixtapa en Puerto Vallarta hubo una fuga de reos, se reportan al menos 2 custodios muertos y hay varios bloqueos. Ya arribó al lugar el ejército mexicano.



Un completo caos en Jalisco tras detenciones en Tapalpa. pic.twitter.com/Bw9FkpenHB — Jorge García Orozco (@jorgegogdl) February 22, 2026

Tras la presunta irrupción, se reporta la posible fuga de un número indeterminado de reclusos. Versiones extraoficiales indican que el hecho habría dejado al menos dos custodios sin vida; sin embargo, hasta el momento ninguna autoridad ha confirmado oficialmente el saldo ni la magnitud del incidente.

Ayuntamiento pide no salir

Alrededor del mediodía, el Ayuntamiento de Puerto Vallarta difundió un comunicado en el que pidió a la población permanecer en sus hogares.

La autoridad municipal también solicitó al comercio en general no abrir operaciones “hasta nuevo aviso”, priorizando la seguridad de colaboradores y clientes.

Asimismo, informó que personal de Protección Civil y Seguridad Pública se encuentra trabajando en la mitigación de riesgos, la atención de incidentes y el resguardo de instituciones y zonas estratégicas de la ciudad.

De acuerdo con autoridades estatales, la jornada violenta estaría relacionada con un operativo federal desplegado en el municipio de Tapalpa, lo que habría provocado reacciones delictivas en distintos puntos del estado.

El gobernador Pablo Lemus Navarro señaló que los incidentes derivan de estas acciones de las fuerzas federales.

Fuentes oficiales indicaron que en Puerto Vallarta se han registrado bloqueos en accesos y salidas del municipio, así como reportes de vehículos incendiados y la colocación de ponchallantas en varias vialidades.

Estas acciones han generado afectaciones a la movilidad y mantienen en alerta a corporaciones de seguridad de la región.

Ante el panorama, el gobierno municipal reiteró el llamado a la ciudadanía a mantenerse resguardada en casa, informarse únicamente por canales oficiales y seguir las recomendaciones de las autoridades mientras se restablecen las condiciones de seguridad en el puerto.