Reportan estables a víctimas de avionazo de la Marina en Texas

La madre del menor fallecido y la enfermera que sobrevivieron al accidente aéreo de la Marina presentan evolución favorable, informó la fundación Michou y Mau

La madre del menor Federico se recupera tras el desplome de una aeronave en Texas, de acuerdo con un comunicado emitido por la Fundación Michou y Mau. La señora Julia, quien había sido intubada después del accidente, muestra una evolución favorable, mientras que la enfermera sobreviviente también se reporta estable y bajo atención médica.

El accidente ocurrió durante una misión médica aérea en la que se trasladaba a un menor originario de Campeche para recibir tratamiento especializado por quemaduras severas. La aeronave de la Secretaría de Marina (Semar) se desplomó a pocos kilómetros de aterrizar en Galveston, Texas, lo que derivó en un saldo de seis personas fallecidas.

Estado de salud de las sobrevivientes

Según la información difundida por la fundación, la señora Julia fue intubada en días pasados como parte del manejo clínico posterior al accidente. Actualmente, su condición presenta mejoría, por lo que continúa en observación médica especializada.

La enfermera que viajaba en la aeronave y logró sobrevivir al impacto también se mantiene estable. Ambas reciben atención médica conforme a los protocolos establecidos para este tipo de emergencias.

El accidente durante una misión médica

La tarde del 22 de diciembre, una aeronave de la Marina de México sufrió un desplome en las inmediaciones de Galveston, Texas, cuando se aproximaba a su destino. El vuelo formaba parte de un traslado humanitario coordinado para que un menor recibiera atención en el hospital pediátrico Shriners.

En el avión viajaban ocho personas: cuatro integrantes de la tripulación naval y cuatro civiles, entre ellos el menor Federico, su madre y personal médico. Tras el accidente, se confirmó el fallecimiento de seis ocupantes.

Accidente de avión de la Marina dejó ocho muertos

La Secretaría de Marina informó que, tras las labores de búsqueda y rescate, fue localizado el cuerpo de la última persona que permanecía desaparecida. Con ello, se confirmó la muerte de cuatro elementos navales y cuatro civiles.

Entre las víctimas se encuentra el menor Federico, así como un agente de la Marina, cuyo cuerpo fue recuperado posteriormente. Las autoridades señalaron que dos personas sobrevivieron y permanecen bajo atención médica.

¿Qué ocasionó el accidente del avión de la Marina?

La aeronave, un bimotor de transporte ligero, había despegado de Mérida, Yucatán, con destino al Aeropuerto Internacional Galveston Scholes. El traslado se realizaba en colaboración con la Fundación Michou y Mau, organización dedicada a la atención de niñas y niños con quemaduras.

De acuerdo con reportes preliminares, al momento del siniestro se registraba baja visibilidad debido a la niebla en la zona, situación que podría haber influido en el accidente. Las autoridades continúan con las investigaciones para determinar las causas exactas.

La Semar indicó que se mantiene el acompañamiento a las familias afectadas y que se dará continuidad a las indagatorias oficiales. El estado de salud de las sobrevivientes seguirá siendo monitoreado conforme avance su recuperación.

