Reportan en Copala primer caso humano de gusano barrenador

Autoridades informaron sobre un presunto primer caso de miasis humana en Guerrero; el paciente está bajo observación médica y vigilancia epidemiológica

El gobierno municipal de Copala, en la región de la Costa Chica de Guerrero, informó sobre la presunta detección del primer caso de miasis humana, también conocida como infestación por gusano barrenador, registrado el pasado 24 de enero de 2026.

La información fue dada a conocer a través del portal oficial de Facebook del Ayuntamiento, encabezado por la alcaldesa María del Rosario Zúñiga de la Rosa, donde se alertó a la población sobre la aparición de este padecimiento en una persona del municipio.

Paciente permanece bajo observación

De acuerdo con el comunicado, el caso fue atendido de manera inmediata por personal de la Dirección Municipal de Salud, en coordinación con la Comisión México–Estados Unidos para la Prevención de la Fiebre Aftosa y otras Enfermedades Exóticas de los Animales (CPA).

También participan el Servicio Nacional de Sanidad, Inocuidad y Calidad Agroalimentaria (SENASICA) y la Dirección de Desarrollo Rural, mientras que la persona afectada permanece bajo observación médica con seguimiento epidemiológico continuo.

Las autoridades municipales llamaron a la población a no alarmarse, pero exhortaron a reportar de manera oportuna cualquier caso sospechoso, tanto en animales como en seres humanos, al considerar que la detección temprana es fundamental para el control de la enfermedad.

¿Qué es el gusano barrenador?

El gusano barrenador es una infestación parasitaria causada por las larvas de la mosca Cochliomyia hominivorax, la cual deposita sus huevos en heridas abiertas o tejidos expuestos de mamíferos.

Al eclosionar, las larvas se alimentan de tejido vivo, lo que puede provocar lesiones dolorosas y complicaciones graves si no se recibe atención médica oportuna. Aunque afecta principalmente al ganado, también puede presentarse en humanos, especialmente en zonas rurales con contacto cercano con animales o heridas sin tratar.

Casos humanos en aumento desde 2025

Autoridades sanitarias señalaron que los casos de miasis humana en México han ido en aumento desde abril de 2025, cuando se confirmó el primer contagio humano en el país.

No obstante, destacaron que estos siguen siendo poco frecuentes en comparación con los reportes en animales.

En Guerrero, este presunto primer caso humano ocurre en medio de un brote activo que afecta al ganado en varias regiones del estado, como la Costa Chica, Costa Grande, Acapulco y Tierra Caliente.

Hasta el 12 de enero de 2026, se tenían registrados al menos 14 focos de infección animal, mientras que en municipios cercanos como Ometepec se han reportado más de 700 cabezas de ganado infectadas.