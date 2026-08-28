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Reportan detonaciones y enfrentamientos en Escuinapa

Por: Ángeles Núñez

27 Agosto 2026, 13:28

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Habitantes de Escuinapa reportaron fuertes detonaciones y un posible enfrentamiento; comercios cerraron y familias permanecen resguardadas

Reportan detonaciones y enfrentamientos en Escuinapa
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Momentos de incertidumbre se viven este jueves 27 de agosto en Escuinapa, Sinaloa, luego de que habitantes de distintos puntos del municipio alertaran por fuertes detonaciones de arma de fuego.

Los reportes provienen principalmente de zonas de la periferia, donde algunas familias decidieron permanecer dentro de sus viviendas como medida preventiva ante el temor de que se registrara un enfrentamiento armado.

La situación también provocó que algunos comercios suspendieran sus actividades mientras se mantiene la preocupación entre la población.

Reportan enfrentamiento en la colonia Santa Lucía

Uno de los avisos señala un enfrentamiento entre hombres armados durante la mañana de este jueves en la colonia Santa Lucía, ubicada en la cabecera municipal de Escuinapa.

Habitantes del sector alertaron a las autoridades después de escuchar múltiples detonaciones, lo que generó el desplazamiento de un operativo interinstitucional hacia el área señalada.

Ante los hechos, las autoridades solicitaron a la población evitar acercarse a la zona y permanecer resguardada en sus domicilios.

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