Reportan detención de esposa de Cuauhtémoc Blanco en Nueva York

Natalia Rezende habría sido retenida en el aeropuerto de dicha ciudad por llevar efectivo presuntamente no declarado y habría perdido su visa

Natalia Rezende Moreira, expresidenta del Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia (DIF) de Morelos y esposa del diputado federal de Morena y exgobernador Cuauhtémoc Blanco Bravo, habría sido detenida hace un par de semanas en un aeropuerto de Nueva York por transportar una cantidad considerable de dinero en efectivo, presuntamente sin declararlo ante las autoridades estadounidenses.

De acuerdo con fuentes consultadas por el medio que difundió la información, Rezende fue sometida a una revisión luego de que se detectara el efectivo. Durante la intervención, habría explicado que los recursos estaban destinados a una donación para una iglesia cristiana a la que pertenece desde hace varios años.

Hasta el momento, no se ha dado a conocer públicamente cuánto dinero llevaba. Tampoco se ha divulgado información oficial que confirme los detalles de la supuesta detención o las circunstancias en las que ocurrió el incidente.

¿Por qué habría sido revisada en Estados Unidos?

En Estados Unidos, transportar más de 10 mil dólares en efectivo, o su equivalente en otras monedas, no constituye por sí mismo un delito. Sin embargo, las personas que ingresan o salen del país con cantidades superiores a ese umbral deben presentar la declaración correspondiente ante la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP).

La omisión de este trámite puede derivar en la incautación del dinero y otras consecuencias legales o migratorias, dependiendo de las circunstancias del caso.

En el caso de Rezende, la información disponible señala que las autoridades habrían detectado efectivo presuntamente no declarado. Sin embargo, no se ha precisado la cantidad que llevaba ni se han publicado documentos oficiales que permitan confirmar si existió una infracción o qué procedimiento se habría aplicado.

Reportan revocación de su visa estadounidense

Según las fuentes citadas en la información difundida, Natalia Rezende ya regresó a México y el incidente habría provocado la revocación de su visa estadounidense.

La misma versión señala que la intervención de las autoridades habría motivado gestiones de Cuauhtémoc Blanco para conseguir su liberación, de acuerdo con fuentes del Congreso de la Unión.

Hasta ahora, no se han dado a conocer detalles oficiales sobre esas presuntas gestiones ni sobre una eventual medida migratoria contra la exfuncionaria. Por ello, tanto la supuesta detención como la revocación de la visa permanecen sin confirmación pública.

El caso se suma a controversias previas de la pareja

La información sobre el presunto incidente ocurre después de otras controversias relacionadas con Natalia Rezende y Cuauhtémoc Blanco.

En marzo se difundió un video grabado presuntamente en 2022 en el que Rezende acusó al entonces gobernador de Morelos de haberla agredido físicamente y pidió ayuda a sus escoltas.

La difusión de esa grabación colocó nuevamente a la pareja en el centro de la atención pública. Sin embargo, se trata de un episodio distinto al reporte sobre el supuesto incidente en el aeropuerto de Nueva York.

Sin información oficial que confirme el incidente

La versión sobre la presunta detención de Natalia Rezende se basa en fuentes citadas por el medio que difundió el caso. Hasta el momento, no se ha informado públicamente la cantidad de dinero que habría transportado ni se han confirmado oficialmente las circunstancias de la revisión.

Tampoco se han divulgado documentos que acrediten la supuesta revocación de su visa estadounidense o las gestiones atribuidas a Cuauhtémoc Blanco.

La información disponible, por tanto, no permite establecer de manera independiente todos los detalles del caso. Cualquier conclusión sobre las posibles consecuencias legales o migratorias dependerá de información adicional y de las determinaciones que, en su caso, hayan tomado las autoridades correspondientes.