Reportan desaparición de estudiante de medicina en Zapopan

La joven de 22 años fue vista por última vez en la colonia Prados Vallarta; autoridades de Jalisco solicitan el apoyo de la ciudadanía para aportar información

Autoridades de Jalisco emitieron una ficha de búsqueda para localizar a Karla Margarita Pérez Jiménez, una joven de 22 años reportada como desaparecida en el municipio de Zapopan desde el pasado 14 de septiembre.

De acuerdo con la información difundida por la Comisión de Búsqueda de Personas del Estado de Jalisco, la joven fue vista por última vez en la colonia Prados Vallarta, en Zapopan. Las autoridades solicitaron el apoyo de la ciudadanía para aportar cualquier información que contribuya a su localización.

La ficha oficial señala que Karla Margarita Pérez Jiménez es de tez morena clara, complexión delgada, cabello lacio color castaño y una estatura aproximada de 1.62 metros. Como señas particulares, presenta un lunar en la región costal izquierda, cicatrices en el codo y abdomen, además de perforaciones en ambas orejas.

Medios identificaron a la joven como estudiante de Medicina originaria de Irapuato, Guanajuato, quien se encontraba en Jalisco por motivos relacionados con su formación profesional.

Familiares y conocidos han difundido su fotografía en redes sociales para ampliar los esfuerzos de búsqueda.

Las autoridades reiteraron que cualquier dato que permita establecer su ubicación puede ser reportado a los números de emergencia o directamente a las instancias encargadas de la búsqueda de personas desaparecidas en la entidad.

Hasta el momento de la emisión de la ficha de búsqueda, las autoridades mantenían abiertas las labores para dar con el paradero de la joven.