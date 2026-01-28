Reportan desaparición de Esqueda Miller, nieto de Lucha Villa

La Comisión Estatal de Búsqueda de Personas de San Luis Potosí emitió una ficha para localizar a Ismael Esqueda Miller, nieto de la cantante Lucha Villa

La Comisión Estatal de Búsqueda de Personas de San Luis Potosí emitió una ficha para localizar a Ismael Esqueda Miller, nieto de la reconocida cantante retirada Lucha Villa, quien fue reportado como desaparecido desde el pasado 26 de enero de 2026.

De acuerdo con la información oficial, Ismael Esqueda Miller, de 45 años de edad, fue visto por última vez en la colonia Lomas Tercera Sección, en la capital potosina.

Solicitamos apoyo en la difusión para localizar a Ismael Esqueda Miller de 45 años. Fue visto por última vez en la Colonia Lomas 3ra. Sección, San Luis Potosí el 26 de enero de 2026.

Si tienes información comunícate a:

CLB de S.L.P. 4445241481

CNB: 8000287783 WhatsApp 5513099024 pic.twitter.com/b5NtH3FF3g — Comisión Nal. de Búsqueda Mx (@Busqueda_MX) January 26, 2026

Las autoridades no han dado a conocer hasta el momento las causas de su desaparición ni posibles líneas de investigación.

Al momento de ser visto por última vez, vestía playera de manga corta, camisa tipo leñador color azul con cuadros rojos, pantalón de mezclilla y tenis.

Además, portaba dos pulseras, una de color amarillo y otra negra.

Llamado a la ciudadanía

La Comisión Estatal de Búsqueda solicitó el apoyo de la ciudadanía para aportar cualquier información que ayude a dar con su paradero.

El boletín de búsqueda fue difundido en redes sociales y replicado por instancias nacionales, con el objetivo de ampliar el alcance de la alerta.

La desaparición de Ismael Esqueda Miller comenzó a circular ampliamente en redes sociales y programas de espectáculos, luego de que el boletín fuera compartido por el programa “En Shock”.

Seguidores de la cantante expresaron su preocupación y solidaridad con la familia.

Vínculo con Lucha Villa

Ismael Esqueda Miller es hijo de Rosy Miller, la primogénita de Lucha Villa y su primer esposo, Mario Miller.

Debido a la relevancia artística de la intérprete, el caso ha generado una amplia atención mediática.

Trayectoria de una figura emblemática

Lucha Villa, cuyo nombre real es Luz Elena Ruiz Bejarano, es una de las máximas exponentes de la música ranchera y del cine mexicano.

Con una carrera destacada desde la década de 1960, dejó huella con temas icónicos y actuaciones memorables, hasta su retiro en 1997 tras sufrir graves complicaciones de salud.

Hasta el momento, Ismael Esqueda Miller no ha sido localizado, por lo que las autoridades mantienen activa la alerta y solicitan cualquier dato que contribuya a su pronta localización.