Reportan cuatro muertos por ataque armado en Acapulco

Agentes de la Policía Investigadora Ministerial acudieron al sitio junto con peritos en criminalística para llevar a cabo las diligencias correspondientes.

Un ataque armado registrado en un restaurante de la zona turística de Barra Vieja, en Acapulco, dejó un saldo de cuatro personas sin vida, de acuerdo con información confirmada por autoridades estatales. El hecho ocurrió durante la noche del viernes en un establecimiento ubicado en esta franja costera del estado de Guerrero.

Hasta el momento, no se ha informado sobre la identidad de las personas fallecidas ni sobre posibles detenidos relacionados con el caso.

¿Dónde ocurrió el ataque en Barra Vieja?

El crimen se registró en un restaurante identificado como Playa Aventura, ubicado en la comunidad de Barra Vieja, una zona frecuentada por visitantes en el puerto de Acapulco. De acuerdo con los primeros reportes, un grupo de hombres armados irrumpió en el lugar y abrió fuego contra las víctimas.

Tras el ataque, los agresores huyeron del sitio sin que hasta ahora se tenga información oficial sobre su paradero. Las autoridades no han detallado si el establecimiento se encontraba lleno al momento de la agresión.

¿Qué informó la Fiscalía de Guerrero sobre el caso?

En un comunicado emitido el sábado, la Fiscalía General del Estado de Guerrero confirmó el inicio de una investigación por los hechos ocurridos en Barra Vieja. La dependencia señaló que en el lugar fueron localizados los cuerpos de tres mujeres y un hombre sin vida.

Asimismo, indicó que agentes de la Policía Investigadora Ministerial acudieron al sitio junto con peritos en criminalística para llevar a cabo las diligencias correspondientes y el levantamiento de indicios.

¿Qué avances hay en la investigación?

Las autoridades estatales informaron que las investigaciones continúan en curso con el objetivo de esclarecer lo ocurrido. Hasta el momento, no se ha determinado el móvil del ataque ni se han dado a conocer líneas de investigación específicas.