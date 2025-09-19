Reportan 22 muertes tras ocho días de explosión de pipa en CDMX

La cifra de fallecimientos por la explosión de un camión de gas hace ocho días, con 22 decesos confirmados este jueves, según el Gobierno de la Ciudad de México

De acuerdo con la última actualización del Gobierno, con corte a las 22:00 horas, suman 22 muertos, 25 hospitalizados y 37 lesionados que ya han sido dados de alta de los hospitales, tras el siniestro ocurrido el miércoles 10 de septiembre en la alcaldía Iztapalapa.

Según el listado, el más reciente fallecimiento fue el de Abril Díaz Pérez, una mujer de 34 años que estaba internada en el hospital de traumatología Victoriano de la Fuente Narváez.

Esta semana, también se reportó el fallecimiento del chofer del camión de gas, a quien las autoridades de la Ciudad de México acusan de haber provocado el accidente por conducir a "exceso de velocidad".

No obstante, en videos de cámaras de vigilancia en la zona difundidos, se observa al vehículo circular a una velocidad moderada, previo a la explosión.