El SMN de Conagua informó que el frente frío 8 y otros sistemas generan lluvias, rachas de viento, oleaje y contraste térmico en el país.

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) de la Comisión Nacional del Agua (Conagua) reportó este 21 de noviembre que el desplazamiento del frente frío número 8 por el noroeste y norte del país, en combinación con una vaguada en niveles medios y altos de la atmósfera, una línea seca, la corriente en chorro subtropical, canales de baja presión y el ingreso de humedad de ambos océanos, genera lluvias, rachas de viento y contraste térmico en gran parte de México.

Para hoy se prevén chubascos de 5 a 25 milímetros (mm) en Baja California Sur, Chihuahua, Durango, Sinaloa, Nayarit, Jalisco, Colima, Michoacán, Guerrero, Oaxaca y Chiapas, mientras que en Sonora, Coahuila, Nuevo León, Tamaulipas, San Luis Potosí, Zacatecas, Aguascalientes, Guanajuato, Estado de México, Ciudad de México, Puebla, Veracruz, Tabasco, Campeche, Yucatán y Quintana Roo se esperan lluvias aisladas de 0.1 a 5 mm.

Rachas de viento, oleaje y temperaturas previstas

El SMN pronostica vientos de 30 a 40 kilómetros por hora (km/h) con rachas de 50 a 70 km/h en Chihuahua y Durango; de 20 a 30 km/h con rachas de 40 a 60 km/h en el golfo de California, Baja California, Sonora y Coahuila; de 10 a 20 km/h con rachas de 30 a 50 km/h en Baja California Sur, Nuevo León, Tamaulipas, San Luis Potosí, Zacatecas, Aguascalientes, Jalisco y Guanajuato, así como viento de componente norte de 20 a 30 km/h con rachas de 40 a 60 km/h en Oaxaca.

Asimismo, se anticipa oleaje de 2 a 3 metros (m) en la costa occidental de la península de Baja California y de 1 a 2 m en las costas de Jalisco, Colima, Michoacán, Guerrero, Oaxaca y Chiapas. Por la tarde, las temperaturas máximas oscilarán entre 35 y 40 grados Celsius en Sinaloa, Michoacán, Guerrero, la costa de Oaxaca y la costa de Chiapas, y de 30 a 35 grados Celsius en el sur de Baja California Sur, el sur de Sonora, el centro de Coahuila, Nayarit, Jalisco, Colima, Morelos, el suroeste de Puebla, el norte de Hidalgo, el sur de Veracruz, Tabasco, Campeche, Yucatán y Quintana Roo.

Heladas matutinas del domingo y recomendaciones de Protección Civil

Para la mañana del domingo se esperan mínimas de -10 a -5 grados Celsius en zonas serranas de Baja California y Durango, de -5 a 0 grados Celsius en zonas serranas de Chihuahua, y de 0 a 5 grados Celsius en zonas serranas de Sonora, Nuevo León, San Luis Potosí, Zacatecas, Aguascalientes, Jalisco, Michoacán, Guanajuato, Querétaro, Hidalgo, Estado de México, Tlaxcala, Puebla, Veracruz y Oaxaca.

Ante vientos iguales o superiores a 50 km/h capaces de derribar árboles y anuncios publicitarios, el SMN de Conagua llamó a la población a seguir los avisos meteorológicos y las disposiciones de las autoridades estatales y de Protección Civil, así como a consultar los reportes oficiales y por municipio a través de sus plataformas digitales y la aplicación ConaguaClima.