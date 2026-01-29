Reporta caso sospechoso de sarampión en Medicina de la UNAM

La Facultad de Medicina de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) informó la detección de un caso sospechoso de sarampión

La Facultad de Medicina de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) informó la detección de un caso sospechoso de sarampión dentro de sus instalaciones, por lo que activó de inmediato los protocolos de vigilancia epidemiológica correspondientes.

A través de un comunicado difundido este miércoles 28 de enero de 2026, la Facultad detalló que el posible contagio fue identificado en el grupo 2216 y actualmente se encuentra en espera de los resultados de las pruebas confirmatorias.

El Departamento de Salud Pública de la Facultad dará seguimiento puntual a la persona identificada como caso sospechoso, con el objetivo de establecer e implementar las medidas epidemiológicas necesarias, conforme a los lineamientos vigentes.

Refuerzan acciones preventivas

Como medida adicional, personal sanitario del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) acudió nuevamente este miércoles a las instalaciones de la Facultad de Medicina para reforzar las acciones preventivas y brindar orientación sanitaria a la comunidad universitaria.

La institución recordó que desde el inicio del brote de sarampión en México, así como a lo largo de todo 2025, se han realizado diversas campañas de vacunación dirigidas a estudiantes, docentes y trabajadores, como parte de las acciones permanentes de prevención y cuidado de la salud.

Recomendaciones a la comunidad universitaria

Ante esta situación, la Facultad de Medicina emitió una serie de recomendaciones para reducir riesgos de contagio:

Vigilar la aparición de síntomas como fiebre, exantema, conjuntivitis, tos o coriza.

Mantener ventiladas las áreas de trabajo, aulas y espacios comunes.

Informar de inmediato a la Coordinación de Servicios a la Comunidad ante cualquier síntoma o sospecha de contagio.

“La Facultad de Medicina continuará dando seguimiento puntual a esta situación y mantendrá informada a su comunidad, reiterando su compromiso con la protección de la salud colectiva”, señaló la institución.