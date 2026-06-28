Repite misión en Venezuela rescatista mexicano de 80 años

Con experiencia en emergencias anteriores en el mismo país, el integrante de Topos Aztecas se sumó a los operativos de búsqueda entre edificios colapsados.

Héctor Méndez, fundador de Topos Aztecas y uno de los rescatistas más reconocidos de México, participa en las labores de búsqueda en Venezuela tras los terremotos de magnitudes 7.2 y 7.5 que han dejado al menos 1,430 personas fallecidas.

A sus 80 años, Méndez asegura haber estado presente en algunos de los desastres naturales más graves ocurridos en territorio venezolano durante las últimas tres décadas, entre ellos el terremoto de Cariaco en 1997 y el deslave de Vargas en 1999.

Topos Aztecas se suman a labores en Caracas

El rescatista llegó a Caracas acompañado por integrantes de Topos Aztecas y perros especializados en la localización de personas atrapadas bajo estructuras colapsadas. Actualmente trabaja en Los Palos Grandes, una de las zonas más afectadas del municipio Chacao.

De acuerdo con Méndez, los caninos cuentan con la capacidad de detectar tanto personas con vida como cuerpos entre los escombros. Sin embargo, durante las revisiones más recientes en el edificio Petunia, una de las estructuras que colapsó por completo, únicamente localizaron indicios de víctimas mortales.

Buscan recuperar cuerpos para entregarlos a sus familias

El fundador de Topos Aztecas explicó que gran parte de su labor se concentra ahora en recuperar los cuerpos de las víctimas para que puedan recibir una sepultura digna.

"Nos dedicamos a trabajar para liberarlos enteros. Te puedes tardar varias horas para quitarle un pedazo de concreto a un brazo para sacar el cuerpo con dignidad, completo, para entregárselo a la familia".

Topos Aztecas forma parte de la ayuda internacional enviada por más de diez países para apoyar las tareas de rescate, mientras autoridades y voluntarios continúan la búsqueda entre edificios dañados y zonas afectadas por los sismos.