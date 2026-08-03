Repatrían a Guanajuato cuerpo de migrante fallecido en Florida

Los restos de Juan Jairo Coronilla llegaron a Guanajuato tras concluir el proceso de repatriación; el Gobierno estatal dará seguimiento al caso

Luego de concluir el proceso de repatriación, los restos de Juan Jairo Coronilla Durán, migrante originario de Guanajuato que perdió la vida en Florida mientras huía de un operativo del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE), fueron trasladados a su comunidad natal de Puerto Blanco II.

La Secretaría de Derechos Humanos de Guanajuato confirmó la llegada del cuerpo, después de que autoridades mexicanas y el Consulado de México en Orlando coordinaran las gestiones necesarias para concretar su regreso al estado.

Murió durante un operativo migratorio

Juan Jairo Coronilla Durán, de 28 años, falleció el pasado 14 de julio en San Agustín, Florida, luego de ser atropellado por un camión cuando intentaba escapar de un operativo realizado por agentes del ICE.

Tras el deceso, su esposa, Yessica Alamilla López, señaló que no recibió apoyo inmediato por parte del Gobierno de Guanajuato, por lo que recurrió a una colecta para reunir los recursos necesarios que permitieran trasladar los restos de su esposo a México.

El proceso de repatriación finalizó con el apoyo coordinado entre las autoridades mexicanas y el Consulado de México en Orlando, instancia que brindó un apoyo parcial a la familia del migrante.

Los restos llegaron a Guanajuato el pasado miércoles y durante el fin de semana se llevaron a cabo los servicios funerarios en su comunidad de origen.

Gobierno promete reembolso y seguimiento

El Gobierno de Guanajuato informó que reembolsará a la familia los gastos realizados durante el proceso de traslado y aseguró que dará seguimiento al caso mediante el Consulado de México en Orlando.

Asimismo, la Secretaría de Derechos Humanos indicó que acompañará a los familiares en las gestiones que aún sean necesarias como parte del proceso.

La muerte de Juan Jairo Coronilla Durán se suma a los casos de José Guadalupe Ramos Solano, originario de Silao, y Alejandro Cabrera Clemente, de Valle de Santiago, quienes también fallecieron bajo custodia del ICE durante 2026.