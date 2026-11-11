Repartidores bloquean Eje 8 Sur tras amenaza a un compañero

Orientación Vial reportó afectaciones a las 19:23 horas, a la altura de Rinconada del Valle, y un nuevo cierre a las 19:34 horas

Una amenaza con arma de fuego contra un repartidor de aplicación provocó este martes 10 de noviembre un bloqueo en el Eje 8 Sur y una protesta frente al conjunto habitacional Rinconada del Valle, en la alcaldía Benito Juárez, donde integrantes del grupo derribaron el portón de acceso.

Los trabajadores se concentraron afuera del inmueble, ubicado en el número 506 de esa vialidad, para exigir una respuesta por las amenazas contra su compañero. Policías de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) acudieron a resguardar el lugar y establecer diálogo con los manifestantes.

Una entrega cancelada, el origen del conflicto

De acuerdo con los primeros reportes, el incidente ocurrió el lunes 9 de noviembre, después de que el repartidor cancelara un pedido al excederse el tiempo de espera. Tras la cancelación, la usuaria presuntamente lo insultó por teléfono y un hombre lo confrontó en el acceso al conjunto.

En la grabación difundida sobre el caso se observa a un sujeto que manipula lo que aparenta ser una pistola y amenaza al trabajador para que se retire y no regrese. El video motivó la movilización de otros repartidores al día siguiente.

La organización Ni Un Repartidor Menos A.C. pidió a las autoridades investigar las amenazas y garantizar la seguridad de quienes realizan entregas en la zona. También llamó a sus compañeros a dejar los pedidos afuera del conjunto habitacional.

La protesta derivó en daños al acceso

Durante la concentración, integrantes del grupo lanzaron objetos y golpearon el portón hasta derribarlo. También se reportaron daños en la caseta de vigilancia, cámaras de seguridad y vidrios.

Los policías permanecieron frente al acceso para resguardar el inmueble. La SSC señaló que investigaría las amenazas en coordinación con la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México, mientras sus elementos dialogaban con los inconformes para atender sus demandas y liberar la vialidad.

El bloqueo afectó Eje 8 Sur y avenida Universidad

La protesta provocó cierres sucesivos sobre Eje 8 Sur. Orientación Vial reportó afectaciones a las 19:23 horas, a la altura de Rinconada del Valle, y un nuevo cierre a las 19:34 horas. Más tarde, los manifestantes también fueron ubicados en el cruce con avenida Universidad.

Durante las afectaciones, se difundieron Emiliano Zapata y Circuito Interior Río Churubusco como alternativas. Aunque posteriormente se reportó el retiro de manifestantes del inmueble, no se contaba con una confirmación oficial de la reapertura de todos los puntos afectados al cierre de esta información.