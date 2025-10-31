Reos del penal de San Miguel en Puebla hacen fiesta con mujeres

Las imágenes se difundieron a través de la cuenta de Facebook: San Miguel Puebla y piden una investigación de parte de las autoridades

En redes sociales circula un video que muestra a presuntos internos del penal de San Miguel en Puebla en una fiesta con alcohol y mujeres.

Las imágenes se difundieron a través de la cuenta de Facebook: San Miguel Puebla y piden una investigación de parte de las autoridades.

"Señora presidenta Claudia Sheinbaum y señor gobernador ya hagan algo con este líder del penal de San Miguel el líder Marco Antonio Pavon García alias "El Pavón" y "El Jaguar" son quien controlan todo el penal, venta de droga, renta de teléfonos", se lee en el texto que acompaña la publicación.

Tras la difusión de las imágenes que causaron indignación entre la población, las autoridades locales emitieron un comunicado.

La Secretaría de Seguridad Pública (SSP) inició una investigación a través de la Dirección General de Asuntos Internos, para esclarecer las circunstancias en que fueron grabadas las imágenes difundidas y sancionar a los responsables.

La dependencia reiteró que aplicará las sanciones administrativas y penales correspondientes, tanto al personal involucrado como a las personas privadas de la libertad que pudieron haber participado.

"La institución mantiene una política de cero tolerancia frente a cualquier conducta que contravenga la normatividad o vulnere la integridad de los procesos de reinserción social", finalizó el comunicado.